Паралимпийская сборная Азербайджана по парастрельбе из лука начала тренироваться

Национальная сборная Азербайджана по парастрельбе из лука начала тренировочный сбор в Олимпийском спортивном комплексе Гаха.

İdman.biz сообщает, что в тренировочном сборе, который продлится до 20 мая, принимают участие семь спортсменов.

В тренировочном сборе под руководством главного тренера Ильгара Аббасова участвуют наши паралимпийцы Али Набиев, Шахин Джаббаров, Джейхун Набиев, Исмаил Аллахвердиев и Галиб Алиев, а также наши паралимпийки Рагсана Гумбатзаде и Азаде Абдуллаева.

Сборы проводятся в рамках подготовки к Кубку Европы, который пройдет в столице Италии Риме с 24 мая по 1 июня.

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