Две медали в Китае

В Тайюане (Китай) прошел Кубок президента по паратхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, на даянг вышли четыре представителя сборной Азербайджана.

Наши паратхэквондисты, выступавшие в категории К44, завоевали две медали в Азии. Имамеддин Халилов (70 кг) вышел в финал, но довольствовался серебряной медалью, так как не принял участия в решающем поединке из-за травмы. Сабир Зейналов (58 кг) завоевал бронзу.

Отметим, что Амин Шихалиев (63 кг) и Орхан Джафаров (80 кг) завершили турнир без медалей.

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