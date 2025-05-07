Азербайджанский парапловец побил личный рекорд - ВИДЕО

Азербайджанский парапловец Али Велиев побил личный рекорд на Мировой серии в Париже.

Как сообщает İdman.biz, он побил личный рекорд, показав время 1:00,90 на дистанции 100 м вольным стилем и 1:04,60 на дистанции 100 м баттерфляем, где соревновался с молодыми парапловцами из смешанных категорий (S10).

Велиев, занявший первое место в своей индивидуальной категории во всех видах плавания, в которых принимал участие, также впервые проверил свои силы на дистанции 400 метров вольным стилем на международном соревновании.

İdman.biz