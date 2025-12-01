Азербайджанский паралимпиец принял участие на международном фестивале в Узбекистане

Азербайджанский паралимпийский чемпион Имамеддин Халилов принял участие в международном фестивале волонтеров "Мы вместе", который прошел в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, мероприятие началось с показа видеоролика, посвященного достижениям нашего спортсмена.

Затем Халилов выступил перед участниками фестиваля, среди которых были и волонтеры с инвалидностью, рассказав им о своем пути к успеху. В завершение он ответил на вопросы присутствующих.

Отмечается, что в нынешнем фестивале "Мы вместе" приняли участие более 60 представителей примерно из 10 стран. Одной из ключевых целей мероприятия стало привлечение внимания к тому, что люди с инвалидностью также являются неотъемлемой частью волонтерского движения, а их интеграция в общество имеет важное значение.

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана на фестивале представляла делегация во главе с генеральным секретарем Тогрулом Рагимовым.

