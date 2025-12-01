1 Декабря 2025
RU

Азербайджанский паралимпиец принял участие на международном фестивале в Узбекистане

Паралимпизм
Новости
1 Декабря 2025 15:44
12
Азербайджанский паралимпиец принял участие на международном фестивале в Узбекистане

Азербайджанский паралимпийский чемпион Имамеддин Халилов принял участие в международном фестивале волонтеров "Мы вместе", который прошел в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, мероприятие началось с показа видеоролика, посвященного достижениям нашего спортсмена.

Затем Халилов выступил перед участниками фестиваля, среди которых были и волонтеры с инвалидностью, рассказав им о своем пути к успеху. В завершение он ответил на вопросы присутствующих.

Отмечается, что в нынешнем фестивале "Мы вместе" приняли участие более 60 представителей примерно из 10 стран. Одной из ключевых целей мероприятия стало привлечение внимания к тому, что люди с инвалидностью также являются неотъемлемой частью волонтерского движения, а их интеграция в общество имеет важное значение.

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана на фестивале представляла делегация во главе с генеральным секретарем Тогрулом Рагимовым.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Чемпионат мира по паракаратэ: Видади Халыгов завоевал "бронзу"
30 Ноября 01:10
Паралимпизм

Чемпионат мира по паракаратэ: Видади Халыгов завоевал "бронзу"

Азербайджанский параспортсмен выступает в категории K30
Делегация НПК Азербайджана посетила Паралимпийский комитет Узбекистана - ФОТО
29 Ноября 12:13
Паралимпизм

Делегация НПК Азербайджана посетила Паралимпийский комитет Узбекистана - ФОТО

Стороны обсудили развитие паралимпийского движения
На Играх исламской солидарности Азербайджан представят три паралимпийца
14 Ноября 16:19
Паралимпизм

На Играх исламской солидарности Азербайджан представят три паралимпийца

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана сделал заявление
Семь золотых и одна серебряная: азербайджанские паралимпийцы успешно завершили турнир по бочча в Актау
30 Октября 19:44
Паралимпизм

Семь золотых и одна серебряная: азербайджанские паралимпийцы успешно завершили турнир по бочча в Актау

Наши паралимпийцы завершили турнир на первом месте в командном зачете
Азербайджанский стрелок выиграл "бронзу" на Кубке мира по парастрельбе
30 Октября 16:44
Паралимпизм

Азербайджанский стрелок выиграл "бронзу" на Кубке мира по парастрельбе

Камран Зейналов набрал 215 очков в стрельбе из пневматического пистолета

Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев присоединились к совместным тренировкам с молодыми парадзюдоистами - ФОТО
29 Октября 15:40
Паралимпизм

Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев присоединились к совместным тренировкам с молодыми парадзюдоистами - ФОТО

Мероприятие направлено на развитие нового поколения спортсменов

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027