Делегация НПК Азербайджана посетила Паралимпийский комитет Узбекистана - ФОТО

Делегация Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики (НПК АР) побывала с визитом в гостях Паралимпийского комитета Узбекистана.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках визита делегация во главе с генеральным секретарем Тогрулом Рагимовым посетила административное здание комитета и провела встречу с заместителем председателя Паралимпийского комитета Узбекистана Хикметом Тошматовым и советником председателя Мардонбеком Давроновым.

В ходе встречи стороны обсудили развитие паралимпийского движения в обеих странах, расширение существующего сотрудничества, вопросы медицинской классификации спортсменов, а также повышение квалификации специалистов в этой области.

Отметим, что в первый день визита делегация НПК АР ознакомилась с новым Олимпийским и Паралимпийским городком в Ташкенте.

