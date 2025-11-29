29 Ноября 2025
Делегация НПК Азербайджана посетила Паралимпийский комитет Узбекистана - ФОТО

Паралимпизм
Новости
29 Ноября 2025 12:13
Делегация НПК Азербайджана посетила Паралимпийский комитет Узбекистана - ФОТО

Делегация Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики (НПК АР) побывала с визитом в гостях Паралимпийского комитета Узбекистана.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках визита делегация во главе с генеральным секретарем Тогрулом Рагимовым посетила административное здание комитета и провела встречу с заместителем председателя Паралимпийского комитета Узбекистана Хикметом Тошматовым и советником председателя Мардонбеком Давроновым.

В ходе встречи стороны обсудили развитие паралимпийского движения в обеих странах, расширение существующего сотрудничества, вопросы медицинской классификации спортсменов, а также повышение квалификации специалистов в этой области.

Отметим, что в первый день визита делегация НПК АР ознакомилась с новым Олимпийским и Паралимпийским городком в Ташкенте.

İdman.Biz

