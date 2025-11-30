Чемпионат мира по паракаратэ: Видади Халыгов завоевал "бронзу"

В столице Египта Каире проходит чемпионат мира по паракаратэ.

Как сообщает İdman.Biz, наш паралимпиец Видади Халыгов, выступающий в категории K30, завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что Видади Халыгов является ветераном Отечественной войны.

İdman.Biz