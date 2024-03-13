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Двалишвили: Я могу нокаутировать О’Мэлли

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13 Марта 2024 15:47
Двалишвили: Я могу нокаутировать О’Мэлли

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», известный грузинский боец MMA Мераб Двалишвили высказал мнение о том, что он может нокаутировать действующего чемпиона UFC Шона О'Мэлли.

«О'Мэлли - это серьёзный соперник для меня. У него много хороших бойцовских качеств. Но я готов ко всему и каждый день прогрессирую - в ударной технике, грепплинге, джиу-джитсу. Я очень усердно работаю, так что не удивляйтесь, если я нокаутирую О'Мэлли. Он уверен в себе, но у меня тоже есть навыки, которые я постоянно улучшаю. Я могу нокаутировать О’Мэлли - я в это верю», - сказал Двалишвили в интервью The Schmo.

В активе Мераба Двалишвили 16 побед и четыре поражения в ММА. После победы в поединке с Генри Сехудо грузинский боец продлил серию побед в UFC до 10. В предыдущих поединках он одолел Петра Яна, Жозе Альдо, Марлона Мораеса, Коди Стэманна, Джона Додсона, Густаво Лопеса, Кейси Кенни, Брэда Катону, а также Тирриона Вэйра.

İdman.biz

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