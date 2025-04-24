В Баку прошли спортивные игры «Сияющие солнца» для детей с синдромом Дауна — ФОТО

Сегодня в Баку состоялись спортивные игры под названием «Сияющие солнца», в которых приняли участие спортсмены с синдромом Дауна.

Как сообщает İdman.biz, в церемонии открытия приняли участие министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, а также представители местной и зарубежной общественности.

Соревнования прошли на арене Бакинского легкоатлетического центра и были организованы Общественным объединением поддержки спортсменов с синдромом Дауна.

В играх участвовали не только азербайджанские спортсмены, но и представители Турции, Узбекистана и Кыргызстана.

Цель мероприятия — привлечь внимание общества к людям с синдромом Дауна и подготовить спортсменов к участию в будущих международных турнирах.

İdman.biz