25 Апреля 2025
RU

В НОК прошла встреча с руководством Международной федерации киберспорта - ФОТО

Другие
Новости
25 Апреля 2025 16:54
11
В НОК прошла встреча с руководством Международной федерации киберспорта - ФОТО

Сегодня в административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) прошла встреча с руководством Международной федерации киберспорта.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие вице-президент комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, руководитель спортивного департамента Гасанага Рзаев, руководитель отдела международных связей Анар Багиров, директор департамента маркетинга Сакина Велиева, пресс-секретарь Мурад Фарзалиев, генеральный директор Международной федерации киберспорта Пол Фостер и руководитель аппарата Рустам Агасиев.

Основной целью встречи было укрепление и дальнейшее развитие киберспортивной деятельности и расширение возможностей сотрудничества в этой сфере в будущем. На мероприятии обсуждалась поддержка киберспорта Олимпийскому движению.

Поприветствовав участников мероприятия, Азер Алиев сначала предоставил подробную информацию о деятельности НОК и развитии азербайджанского спорта. Он рассказал об успехах, достигнутых Олимпийских играх и международных соревнованиях, которые принимал Азербайджан.

Пол Фостер поздравил олимпийскую сборную Азербайджана с выступлением на летних Олимпийских играх в Париже 2024 года:

«Баку меня поразил. Честно говоря, я чувствую себя очень близким и родным. Это действительно трогает меня. Я видел, как Баку становится международным городом. Прежде всего, хочу сказать, что меня поразила организационная работа Первых Европейских игр, которые прошли в Баку в 2015 году, Четвертых Исламских игр солидарности, которые прошли в 2017 году, а также других мероприятий. Это действительно показывает, что Азербайджан - страна спорта».

Пол Фостер предоставил информацию о Всемирных киберспортивных играх, которые пройдут в Сингапуре в 2021 году, в Стамбуле (Турция) в 2022 году, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в 2023 году и Всемирных киберспортивных играх, которые пройдут в Лиме (Перу) в этом году. Он также сказал, что в ноябре этого года Riot Games организует чемпионат в Мумбаи, Индия. Это также интересно для туризма, потому что планируется протестировать как индийский, так и китайский рынки.

Затем генеральный директор отметил, что они хотят провести мероприятие под названием "Глобальный киберспортивный тур" в Азербайджане.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Проект "Здоровая жизнь" в Сахиле - ФОТО
10:45
Другие

Проект "Здоровая жизнь" в Сахиле - ФОТО

В мероприятии приняли участие 105 учащихся
В Баку прошли спортивные игры «Сияющие солнца» для детей с синдромом Дауна — ФОТО
24 Апреля 22:31
Другие

В Баку прошли спортивные игры «Сияющие солнца» для детей с синдромом Дауна — ФОТО

В мероприятии приняли участие представители четырех стран
Утверждение программы Евроигр-2027 близко к завершению
24 Апреля 13:55
Другие

Утверждение программы Евроигр-2027 близко к завершению

Предварительный список уже согласован и насчитывает 21 вид
Землетрясение в Стамбуле - кадры прямых спортивных трансляций - ВИДЕО
23 Апреля 15:12
Другие

Землетрясение в Стамбуле - кадры прямых спортивных трансляций - ВИДЕО

Эпицентр землетрясений находится в территориальных водах района Силиври в Стамбуле
Проект "Здоровая жизнь" в Локбатане - ФОТО
23 Апреля 14:33
Другие

Проект "Здоровая жизнь" в Локбатане - ФОТО

В мероприятии приняли участие около 100 детей и подростков
Арзу Гусейнова: "Как спортивная страна, мы ставим перед собой самые высокие цели"
23 Апреля 12:58
Другие

Арзу Гусейнова: "Как спортивная страна, мы ставим перед собой самые высокие цели"

Она отметила, что ожидания от наших спортсменов на предстоящих соревнованиях высоки

Самое читаемое

Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?
22 Апреля 18:30
Азербайджанский футбол

Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?

В 15 матчах текущего чемпионата он отыграл "на ноль"
ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов
23 Апреля 15:57
Мировой футбол

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов

Пытаемся предсказать итоги полуфиналов главного еврокубка
Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ
23 Апреля 10:30
Мировой футбол

Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ

Впереди ещё пять туров
Самая сочная чемпионская гонка Европы
23 Апреля 16:55
Мировой футбол

Самая сочная чемпионская гонка Европы

Команды за пять туров до конца идут нос к носу