В НОК прошла встреча с руководством Международной федерации киберспорта - ФОТО

Сегодня в административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) прошла встреча с руководством Международной федерации киберспорта.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие вице-президент комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, руководитель спортивного департамента Гасанага Рзаев, руководитель отдела международных связей Анар Багиров, директор департамента маркетинга Сакина Велиева, пресс-секретарь Мурад Фарзалиев, генеральный директор Международной федерации киберспорта Пол Фостер и руководитель аппарата Рустам Агасиев.

Основной целью встречи было укрепление и дальнейшее развитие киберспортивной деятельности и расширение возможностей сотрудничества в этой сфере в будущем. На мероприятии обсуждалась поддержка киберспорта Олимпийскому движению.

Поприветствовав участников мероприятия, Азер Алиев сначала предоставил подробную информацию о деятельности НОК и развитии азербайджанского спорта. Он рассказал об успехах, достигнутых Олимпийских играх и международных соревнованиях, которые принимал Азербайджан.

Пол Фостер поздравил олимпийскую сборную Азербайджана с выступлением на летних Олимпийских играх в Париже 2024 года:

«Баку меня поразил. Честно говоря, я чувствую себя очень близким и родным. Это действительно трогает меня. Я видел, как Баку становится международным городом. Прежде всего, хочу сказать, что меня поразила организационная работа Первых Европейских игр, которые прошли в Баку в 2015 году, Четвертых Исламских игр солидарности, которые прошли в 2017 году, а также других мероприятий. Это действительно показывает, что Азербайджан - страна спорта».

Пол Фостер предоставил информацию о Всемирных киберспортивных играх, которые пройдут в Сингапуре в 2021 году, в Стамбуле (Турция) в 2022 году, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в 2023 году и Всемирных киберспортивных играх, которые пройдут в Лиме (Перу) в этом году. Он также сказал, что в ноябре этого года Riot Games организует чемпионат в Мумбаи, Индия. Это также интересно для туризма, потому что планируется протестировать как индийский, так и китайский рынки.

Затем генеральный директор отметил, что они хотят провести мероприятие под названием "Глобальный киберспортивный тур" в Азербайджане.

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