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Утверждение программы Евроигр-2027 близко к завершению

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24 Апреля 2025 13:55
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Утверждение программы Евроигр-2027 близко к завершению

«Мы продолжаем усердно работать над завершением спортивной программы Европейских Игр-2027 в Стамбуле».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Европейского Олимпийского Комитета (ЕОК) Спирос Капралос.

Он рассказал об этом на Спортивной форуме Европейского Союза в Кракове.

«Мы понимаем, что скорейшее утверждение видов спорта в программе Евроигр принесет пользу всем нашим заинтересованным сторонам, включая спортсменов, тренеров, федерации, организаторов. Исполком EOK работает над этим вопросом», - заявил Капралос.

Предварительный список уже согласован и насчитывает 21 вид. Среди них борьба и гимнастика, которые возвращаются на Евроигры после отсутствия в предыдущем розыгрыше. Обращает на себя внимание и включение тяжелой атлетики, которая до того не была представлена на мультифоруме.

Также в предварительную программу соревнований вошли дзюдо, тхэквондо, бокс, стрельба, каратэ, легкая атлетика, фехтование, бадминтон, стрельба из лука, волейбол, баскетбол 3x3, триатлон, современное пятиборье, плавание, гребля и настольный теннис. Включены и два альтернативных вида – прибрежная гребля и парусный спорт.

Но по факту дисциплин будет больше, если учитывать, что, например, в гимнастическую программу Евроигр в Баку и Минске входили все виды - от спортивной и художественной гимнастики, до прыжков на батуте, акробатики и аэробики.

Этот момент отметил месяцем ранее и президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов.

«Я с гордостью сообщаю, что гимнастика снова станет частью Евроигр! Теперь мы вступаем в фазу обсуждения дисциплин, цифр и процесса квалификации. Будьте уверены, наша цель - включить те же шесть дисциплин, что и на первых Европейских играх в Баку в 2015 году и в Минске в 2019 году: мужская и женская спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, акробатическая и аэробная гимнастика!», - подчеркнул он.

Ожидается, что программу Евроигр-2027 утвердят до конца года.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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Об этом было сообщено на пресс-конференции

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