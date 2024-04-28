28 Апреля 2024
RU

Париж-2024: Количество лицензий Азербайджана увеличилось до 18

Олимпиада 2024
Новости
28 Апреля 2024 14:04
Париж-2024: Количество лицензий Азербайджана увеличилось до 18

Сборная Азербайджана, которая примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, завоевала еще одну лицензию.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха наш академическая гребец Диана Дымченко добилась в европейской олимпийской квалификационной регате, организованной в венгерском Сегеде.

Дымченко 2-е место надистанции в 2000 м. При этом количество лицензий сборной Азербайджана увеличилось до 18.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Гимнастика

Зохра Агамирова, художественная гимнастика
Сельджан Махсудова, батутная гимнастика

Борьба

Магомедхан Магомедов (97 кг), вольная борьба
Санан Сулейманов (77 кг), греко-римская борьба
Хасрат Джафаров (67 кг), греко-римская борьба
Алиаббас Рзазаде (57 кг), вольная борьба
Гаджи Алиев (65 кг), вольная борьба
Туран Байрамов (74 кг), вольная борьба
Осман Нурмагомодов (86 кг), вольная борьба
Георгий Мешвилдишвили (125 кг), вольная борьба

Атлетика

Анна Скидан, метание молота

Бокс

т Гусейнов (51 кг)
Мурад Аллахвердиев (80 кг)
Мухаммад Абдуллаев (+92 кг)

Тхэквондо

Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба

Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

Баскетбол

Женская сборная, вид 3х3.

Гребля

Диана Дымченко, (2000 м, академическая гребля)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

3 месяца до начала Олимпиады в Париже
26 Апреля 12:26
Олимпиада 2024

3 месяца до начала Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля, а завершится мультифорум 11 августа
На пути к Парижу-2024: 77 моментов в 7 соревнованиях после 7 золотых медалей на 7 Олимпийских играх
17 Апреля 18:12
Олимпиада 2024

На пути к Парижу-2024: 77 моментов в 7 соревнованиях после 7 золотых медалей на 7 Олимпийских играх

До летних Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось 100 дней
100 дней до Олимпиады
17 Апреля 10:25
Олимпиада 2024

100 дней до Олимпиады

Продолжается обратный отсчет до начала Летней Олимпиады в Париже
На пути к Парижу 2024: факел зажжен
16 Апреля 11:55
Олимпиада 2024

На пути к Парижу 2024: факел зажжен

Символ самого престижного мультиспортивного соревнования четырехлетия загорелся солнечными лучами в древней Олимпии в Греции
На пути в Париж: XX Олимпийские игры для Азербайджана - АНАЛИТИКА
15 Апреля 18:25
Олимпиада 2024

На пути в Париж: XX Олимпийские игры для Азербайджана - АНАЛИТИКА

Наша страна, которая в восьмой раз в истории независимости примет участие в самом престижном мультиспортивном соревновании четырехлетия, впервые будет представлена в баскетболе в Париже-2024
Горячая лицензионная пора: баскетболистки на Олимпиаде, кто на очереди?
15 Апреля 13:37
Олимпиада 2024

Горячая лицензионная пора: баскетболистки на Олимпиаде, кто на очереди?

Олимпийский состав сборной Азербайджана продолжает пополняться

Самое читаемое

Гол Арда Гюлера принес "Реалу" 3 очка - ВИДЕО
27 Апреля 07:39
Мировой футбол

Гол Арда Гюлера принес "Реалу" 3 очка - ВИДЕО

Турецкий футболист Арда Гюлер забил второй гол в составе команды "Реала"
Эльджан Гаджиев выиграл чемпионат Европы!
27 Апреля 20:13
Дзюдо

Эльджан Гаджиев выиграл чемпионат Европы!

В Загребе продолжается чемпионат Европы по дзюдо

Хидаят Гейдаров в четвертый раз стал чемпионом Европы! - ВИДЕО - ФОТО
26 Апреля 20:13
Дзюдо

Хидаят Гейдаров в четвертый раз стал чемпионом Европы! - ВИДЕО - ФОТО

В Загребе набирает обороты чемпионат Европы по дзюдо
Балабей Агаев выиграл серебро чемпионата Европы
25 Апреля 19:59
Дзюдо

Балабей Агаев выиграл серебро чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо сегодня открыла счет завоеванным наградам на чемпионате Европы в Загребе