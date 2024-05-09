Париж-2024: Количество лицензий Азербайджана увеличилось до 23

Сборная Азербайджана завоевала еще три лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха наши борцы греко-римского стиля добились на Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходящем в Стамбуле.

Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг) выиграли полуфиналы соревнований и официально оформили свое участие во французской столице. При этом количество лицензий сборной Азербайджана увеличилось до 23.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Бадминтон

Эди Рески Двичайо (мужчины, индивидуальный)

Кейша Фатима Зара (женщины, индивидуальный)

Гимнастика

Зохра Агамирова, художественная гимнастика

Сельджан Махсудова, батутная гимнастика

Борьба

Магомедхан Магомедов (97 кг), вольная борьба

Санан Сулейманов (77 кг), греко-римская борьба

Хасрат Джафаров (67 кг), греко-римская борьба

Алиаббас Рзазаде (57 кг), вольная борьба

Гаджи Алиев (65 кг), вольная борьба

Туран Байрамов (74 кг), вольная борьба

Осман Нурмагомодов (86 кг), вольная борьба

Георгий Мешвилдишвили (125 кг), вольная борьба

Мурад Мамедов (60 кг), греко-римская борьба

Рафик Гусейнов (87 кг), греко-римская борьба

Сабах Шариати (130 кг), греко-римская борьба

Атлетика

Анна Скидан, метание молота

Бокс

Ниджат Гусейнов (51 кг)

Мурад Аллахвердиев (80 кг)

Мухаммад Абдуллаев (+92 кг)

Тхэквондо

Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба

Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

Баскетбол

Женская сборная, вид 3х3.

Гребля

Диана Дымченко, (2000 м, академическая гребля)

İdman.biz