Спорт, мы и Олимпиада: Привет, Зевс - АНАЛИТИКА

До начала Летних Олимпийских игр Париж-2024, открытие которого пройдет 26 июля, осталось 77 дней.
İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 11 недель.
В период до Парижа-2024 мы вспоминаем летние Олимпийские игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Сборная Азербайджана дебютировала в Атланте в 1996 году и предприняла третью попытку в Афинах.
Олимпиада вернулась на родину
Мечта Афины, которая не смогли принять современные Олимпийские игры в 100-летие, сбылась позже. Первые летние Олимпийские игры III тысячелетия XXI века, организованные спустя 8 лет, вернулись на историческую родину. В мультиспортивном мероприятии на земле Зевса уже приняла участие 201 страна. За 17 дней, с 13 по 29 августа определились обладатели 301 комплекта медалей.
С новыми рекордами и видами в новое тысячелетие
На этот раз увеличилось и число олимпийцев сборной Азербайджана. На этот раз, в отличие от предыдущего турнира, когда наша команда отправилась в Сидней с 31 спортсменом, в Олимпиаде приняли участие 38 спортсменов - 32 мужчины и 6 женщин. Количество видов спорта, в которых мы были представлены, впервые достигло 10. Наша сборная дебютировала на соревнованиях по художественной гимнастике и тхэквондо в Афинах. С тех пор наши спортсмены этих двух видов стали постоянными участниками Олимпийских игр. Через 4 года фехтование пополнило список видов спорта.
Упал в воду
В прыжках в воду, в которых мы были представлены на первых двух Олимпиадах, в Афины наш спортсмен не поехал. Этот вид спорта остался для нашей сборной в прошлом тысячелетии. На следующих Играх у нас тоже не было прыгунов. Одним словом, прыжки в воду как будто сами упали в воду.
Печаль знаменосца, тайна разницы чисел
Хотя в Афины было отправлено 38 спортсменов, в соревнованиях приняли участие только 36 из них. Борец вольного стиля Ариф Абдуллаев заболел, а наш спортсмен Сергей Бочков получил травму и поэтому не смог участвовать в соревнованиях. Именно по этой причине в различных источниках число представителей Азербайджана в Афинах-2004 указывается как 38, 37 и 36.
Выступление нашего знаменосца Низами Пашаева, отправившегося в Грецию с большими надеждами, было печальным. Наш штангист не смог справиться с первым заказанным весом и завершил турнир вне рейтинга.
«5» нашей сборной: Опять в тех же видах
Наша сборная побила рекорд четырехлетней давности по количеству медалей. В этот раз наша команда была представлена на пьедестале почета 5 раз. Но на этот раз было завоевано только одно золото, а остальные награды были бронзовыми. Как и четыре года назад, медали были завоеваны в тех же категориях - борьба, стрельба и бокс. В итоге наша сборная вернулась с земли Эллады на 50-м месте в медальном зачете.
Продолжая традицию: достижение "классиков"
Борьба, единственный вид спорта, в котором мы выигрывали медали на всех Олимпийских играх, также порадовала болельщиков в Афинах. Как и на предыдущей Олимпиаде, и на этот раз борцы завоевали медаль. Но эту золотую награду помнят, как величайший успех на земле Эллады. В отличие от двух предыдущих соревнований, на этот раз отличился не вольник, а борец греко-римского стиля. Фарид Мансуров впервые выиграл олимпийскую медаль в борьбе «классиков», победив всех своих соперников. Рустам Агаев, еще один наш борец, был в шаге от медали. Намик Абдуллаев, вернувшийся с наградой с двух Олимпиад подряд, потерпел неудачу в третьей попытке.
"Одним выстрелом двух зайцев"
Хотя наши стрелки не смогли попасть «одним выстрелом в двух зайцев», зато завоевали две медали на одной Олимпиаде. Обе награды были бронзовыми. Земфира Мефтахетдинова вошла в историю как вторая спортсменка, завоевавшая медали на двух Олимпийских играх подряд. Наш стендовый стрелок сменил золото четырехлетней давности на бронзу. В историю вошла и бронза, завоеванная Ирадой Ашумовой в одном из двух видов в Афинах. Хотя в другом соревновании ей удалось выйти в финальную стадию, она удовлетворилась 8-м местом. Это была первая медаль наших спортсменов не в стенде, а в стрельбе.
Они были лучше борцов
Как и стрелки, боксеры также увеличили количество медалей. Наша команда, довольствовавшаяся одной бронзой в Сиднее, на этот раз завоевала две награды одной пробы. На этот раз отличились Фуад Асланов и Агаси Мамедов. Трое наших боксеров остановились в 1/4 финале, в шаге от медали. Четыре года назад Вугар Алекперов, занявший третье место, был в одном шаге от второй подряд бронзовой медали. На этом же этапе оступились и Ровшан Гусейнов и Руслан Хаиров. Но наша боксерская команда, которая отправилась в Грецию в составе 9 человек, стала первой командой, превзошедшей по численности борцовскую сборную. Подобное событие произошло в Токио-2020. В Японии дзюдоисты доминировали в нашей олимпийской сборной.
Те, кто не может разрушить чары
Сборная Азербайджана, завоевавшая медали в трех из 10 представленных в Афинах видов спорта, в четырех была близка к тому, чтобы сделать это впервые. Рашад Ахмедов остановился в шаге от олимпийской бронзы. Он покинул Афины на 4-м месте. Елана Джемаева заняла 7-е место в фехтовании. Наши дзюдоисты два раза попытались преодолеть чары. Мехман Азизов и Мевлуд Миралиев вернулись домой ни с чем, проиграв в поединках за бронзу. От афинской медали совсем немного отделили Турана Мирзаева, занявшего 4-е место, и Алана Наниева, завершившего соревнование на 7-м месте. Через несколько лет один из хорошо выступивших попался на допинге, и Наниев переместился на 6-е место.
|
Н
|
Спортсмен
|
Вид
|
Место
|
1
|
Агаси Мамедов
|
Бокс, 54 кг
|
3
|
2
|
Алан Наниев
|
Тяжелая атлетика, 105 кг
|
7 (потом 6-й)
|
3
|
Анна Гурбанова
|
Художественная гимнастика
|
14
|
4
|
Ариф Абдуллаев
|
Вольная борьба, 60 кг
|
Не смог выйти на бой из-за болезни
|
5
|
Асиф Меликов
|
Тяжелая атлетика, 62 кг
|
12
|
6
|
Джавид Тагиев
|
Бокс, 75 кг
|
9
|
7
|
Джейзун Абыев
|
Бокс, 48 кг
|
9
|
8
|
Дадаш Ибрагимов
|
Атлетика, 200 м
|
7 (квалификационный этап)
|
9
|
Эльчин Исмаилов
|
Дзюдо, 66 кг
|
Проиграл в первом поединке
|
10
|
Эльман Аскеров
|
Вольная борьба, 66 кг
|
12
|
11
|
Эльнур Асланов
|
Вольная борьба, 74 кг
|
15
|
12
|
Али Исмаилов
|
Бокс, 81 кг
|
9
|
13
|
Алибей Самедов
|
Тяжелая атлетика, 94 кг
|
15
|
14
|
Алибей Шюкюров
|
Атлетика, 800 м
|
7 (квалификационный этап)
|
15
|
Фарид Мансуров
|
Греко-римская борьба, 66 кг
|
1
|
16
|Фуад Асланов
|
Бокс, 51 кг
|
3
|
17
|
Ирада Ашумова
|
Стрельба (пулевая)
25 м
10 м
|
3
8
|
18
|
Марина Лапина
|
Атлетика, метание молота
|
46
|
19
|
Мехман Азизов
|
Дзюдо, 81 кг
|
5
|
20
|
Мовлуд Миралиев
|
Дзюдо, 100 кг
|
5
|
21
|
Намик Абдуллаев
|
Вольная борьба, 55 кг
|
14
|
22
|
Наталья Филина
|
Плавание, брасс, 100 м
|
44
|
23
|
Ниямеддин Пашаев
|
Тхэквондо, 68 кг
|
11
|
24
|
Низами Пашаев
|
Тяжелая атлетика, 94 кг
|
Не смог завершить выступление
|
25
|
Рашад Ахмедов
|
Тхэквондо, 80 кг
|
4
|
26
|
Ровшан Гусейнов
|
Бокс, 60 кг
|
5
|
27
|
Руслан Хаиров
|
Бокс, 69 кг
|
5
|
28
|
Рустам Агаев
|
Вольная борьба, 96 кг
|
5
|
29
|Сергей Бочков
|
Атлетика, тройной прыжок
|
Не смог принять участия из-за травмы
|
30
|
Сергей Дьячков
|
Плавание, вольное, 100 м
|
67
|
31
|
Шахин Имранов
|
Бокс, 57 кг
|
9
|
32
|
Теймур Гасымов
|
Атлетика, 100 м
|
8 (квалификационный этап)
|
33
|
Туран Мирзаев
|
Тяжелая атлетика, 69 кг
|
4
|
34
|
Виталия Рагимов
|
Греко-римская борьба, 60 кг
|
14
|
35
|
Вугар Асланов
|
Греко-римская борьба, 74 кг
|
17
|
36
|
Вугар Алекперов
|
Бокс, 91 кг
|
5
|
37
|
Елена Жемаева
|
Фехтование, сабля
|
7
|
38
|
Земфира Мефтахетдинова
|
Стрельба (стендовая)
|
3
Вугар Хейруллаев
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