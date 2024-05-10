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Спорт, мы и Олимпиада: Привет, Зевс - АНАЛИТИКА

Олимпиада 2024
Аналитика
10 Мая 2024 13:29
Спорт, мы и Олимпиада: Привет, Зевс - АНАЛИТИКА

До начала Летних Олимпийских игр Париж-2024, открытие которого пройдет 26 июля, осталось 77 дней.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 11 недель.

В период до Парижа-2024 мы вспоминаем летние Олимпийские игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Сборная Азербайджана дебютировала в Атланте в 1996 году и предприняла третью попытку в Афинах.

Олимпиада вернулась на родину

Мечта Афины, которая не смогли принять современные Олимпийские игры в 100-летие, сбылась позже. Первые летние Олимпийские игры III тысячелетия XXI века, организованные спустя 8 лет, вернулись на историческую родину. В мультиспортивном мероприятии на земле Зевса уже приняла участие 201 страна. За 17 дней, с 13 по 29 августа определились обладатели 301 комплекта медалей.

С новыми рекордами и видами в новое тысячелетие

На этот раз увеличилось и число олимпийцев сборной Азербайджана. На этот раз, в отличие от предыдущего турнира, когда наша команда отправилась в Сидней с 31 спортсменом, в Олимпиаде приняли участие 38 спортсменов - 32 мужчины и 6 женщин. Количество видов спорта, в которых мы были представлены, впервые достигло 10. Наша сборная дебютировала на соревнованиях по художественной гимнастике и тхэквондо в Афинах. С тех пор наши спортсмены этих двух видов стали постоянными участниками Олимпийских игр. Через 4 года фехтование пополнило список видов спорта.

Упал в воду

В прыжках в воду, в которых мы были представлены на первых двух Олимпиадах, в Афины наш спортсмен не поехал. Этот вид спорта остался для нашей сборной в прошлом тысячелетии. На следующих Играх у нас тоже не было прыгунов. Одним словом, прыжки в воду как будто сами упали в воду.

Печаль знаменосца, тайна разницы чисел

Хотя в Афины было отправлено 38 спортсменов, в соревнованиях приняли участие только 36 из них. Борец вольного стиля Ариф Абдуллаев заболел, а наш спортсмен Сергей Бочков получил травму и поэтому не смог участвовать в соревнованиях. Именно по этой причине в различных источниках число представителей Азербайджана в Афинах-2004 указывается как 38, 37 и 36.

Выступление нашего знаменосца Низами Пашаева, отправившегося в Грецию с большими надеждами, было печальным. Наш штангист не смог справиться с первым заказанным весом и завершил турнир вне рейтинга.

«5» нашей сборной: Опять в тех же видах

Наша сборная побила рекорд четырехлетней давности по количеству медалей. В этот раз наша команда была представлена на пьедестале почета 5 раз. Но на этот раз было завоевано только одно золото, а остальные награды были бронзовыми. Как и четыре года назад, медали были завоеваны в тех же категориях - борьба, стрельба и бокс. В итоге наша сборная вернулась с земли Эллады на 50-м месте в медальном зачете.

Продолжая традицию: достижение "классиков"

Борьба, единственный вид спорта, в котором мы выигрывали медали на всех Олимпийских играх, также порадовала болельщиков в Афинах. Как и на предыдущей Олимпиаде, и на этот раз борцы завоевали медаль. Но эту золотую награду помнят, как величайший успех на земле Эллады. В отличие от двух предыдущих соревнований, на этот раз отличился не вольник, а борец греко-римского стиля. Фарид Мансуров впервые выиграл олимпийскую медаль в борьбе «классиков», победив всех своих соперников. Рустам Агаев, еще один наш борец, был в шаге от медали. Намик Абдуллаев, вернувшийся с наградой с двух Олимпиад подряд, потерпел неудачу в третьей попытке.

"Одним выстрелом двух зайцев"

Хотя наши стрелки не смогли попасть «одним выстрелом в двух зайцев», зато завоевали две медали на одной Олимпиаде. Обе награды были бронзовыми. Земфира Мефтахетдинова вошла в историю как вторая спортсменка, завоевавшая медали на двух Олимпийских играх подряд. Наш стендовый стрелок сменил золото четырехлетней давности на бронзу. В историю вошла и бронза, завоеванная Ирадой Ашумовой в одном из двух видов в Афинах. Хотя в другом соревновании ей удалось выйти в финальную стадию, она удовлетворилась 8-м местом. Это была первая медаль наших спортсменов не в стенде, а в стрельбе.

Они были лучше борцов

Как и стрелки, боксеры также увеличили количество медалей. Наша команда, довольствовавшаяся одной бронзой в Сиднее, на этот раз завоевала две награды одной пробы. На этот раз отличились Фуад Асланов и Агаси Мамедов. Трое наших боксеров остановились в 1/4 финале, в шаге от медали. Четыре года назад Вугар Алекперов, занявший третье место, был в одном шаге от второй подряд бронзовой медали. На этом же этапе оступились и Ровшан Гусейнов и Руслан Хаиров. Но наша боксерская команда, которая отправилась в Грецию в составе 9 человек, стала первой командой, превзошедшей по численности борцовскую сборную. Подобное событие произошло в Токио-2020. В Японии дзюдоисты доминировали в нашей олимпийской сборной.

Те, кто не может разрушить чары

Сборная Азербайджана, завоевавшая медали в трех из 10 представленных в Афинах видов спорта, в четырех была близка к тому, чтобы сделать это впервые. Рашад Ахмедов остановился в шаге от олимпийской бронзы. Он покинул Афины на 4-м месте. Елана Джемаева заняла 7-е место в фехтовании. Наши дзюдоисты два раза попытались преодолеть чары. Мехман Азизов и Мевлуд Миралиев вернулись домой ни с чем, проиграв в поединках за бронзу. От афинской медали совсем немного отделили Турана Мирзаева, занявшего 4-е место, и Алана Наниева, завершившего соревнование на 7-м месте. Через несколько лет один из хорошо выступивших попался на допинге, и Наниев переместился на 6-е место.

Н

Спортсмен

Вид

Место

1

Агаси Мамедов

Бокс, 54 кг

3

2

Алан Наниев

Тяжелая атлетика, 105 кг

7 (потом 6-й)

3

Анна Гурбанова

Художественная гимнастика

14

4

Ариф Абдуллаев

Вольная борьба, 60 кг

Не смог выйти на бой из-за болезни

5

Асиф Меликов

Тяжелая атлетика, 62 кг

12

6

Джавид Тагиев

Бокс, 75 кг

9

7

Джейзун Абыев

Бокс, 48 кг

9

8

Дадаш Ибрагимов

Атлетика, 200 м

7 (квалификационный этап)

9

Эльчин Исмаилов

Дзюдо, 66 кг

Проиграл в первом поединке

10

Эльман Аскеров

Вольная борьба, 66 кг

12

11

Эльнур Асланов

Вольная борьба, 74 кг

15

12

Али Исмаилов

Бокс, 81 кг

9

13

Алибей Самедов

Тяжелая атлетика, 94 кг

15

14

Алибей Шюкюров

Атлетика, 800 м

7 (квалификационный этап)

15

Фарид Мансуров

Греко-римская борьба, 66 кг

1

16

 Фуад Асланов

Бокс, 51 кг

3

17

Ирада Ашумова

Стрельба (пулевая)

25 м

10 м

3

8

18

Марина Лапина

Атлетика, метание молота

46

19

Мехман Азизов

Дзюдо, 81 кг

5

20

Мовлуд Миралиев

Дзюдо, 100 кг

5

21

Намик Абдуллаев

Вольная борьба, 55 кг

14

22

Наталья Филина

Плавание, брасс, 100 м

44

23

Ниямеддин Пашаев

Тхэквондо, 68 кг

11

24

Низами Пашаев

Тяжелая атлетика, 94 кг

Не смог завершить выступление

25

Рашад Ахмедов

Тхэквондо, 80 кг

4

26

Ровшан Гусейнов

Бокс, 60 кг

5

27

Руслан Хаиров

Бокс, 69 кг

5

28

Рустам Агаев

Вольная борьба, 96 кг

5

29

 Сергей Бочков

Атлетика, тройной прыжок

Не смог принять участия из-за травмы

30

Сергей Дьячков

Плавание, вольное, 100 м

67

31

Шахин Имранов

Бокс, 57 кг

9

32

Теймур Гасымов

Атлетика, 100 м

8 (квалификационный этап)

33

Туран Мирзаев

Тяжелая атлетика, 69 кг

4

34

Виталия Рагимов

Греко-римская борьба, 60 кг

14

35

Вугар Асланов

Греко-римская борьба, 74 кг

17

36

Вугар Алекперов

Бокс, 91 кг

5

37

Елена Жемаева

Фехтование, сабля

7

38

Земфира Мефтахетдинова

Стрельба (стендовая)

3

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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