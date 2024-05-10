Спорт, мы и Олимпиада: Привет, Зевс - АНАЛИТИКА

До начала Летних Олимпийских игр Париж-2024, открытие которого пройдет 26 июля, осталось 77 дней.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 11 недель.

В период до Парижа-2024 мы вспоминаем летние Олимпийские игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Сборная Азербайджана дебютировала в Атланте в 1996 году и предприняла третью попытку в Афинах.

Олимпиада вернулась на родину

Мечта Афины, которая не смогли принять современные Олимпийские игры в 100-летие, сбылась позже. Первые летние Олимпийские игры III тысячелетия XXI века, организованные спустя 8 лет, вернулись на историческую родину. В мультиспортивном мероприятии на земле Зевса уже приняла участие 201 страна. За 17 дней, с 13 по 29 августа определились обладатели 301 комплекта медалей.

С новыми рекордами и видами в новое тысячелетие

На этот раз увеличилось и число олимпийцев сборной Азербайджана. На этот раз, в отличие от предыдущего турнира, когда наша команда отправилась в Сидней с 31 спортсменом, в Олимпиаде приняли участие 38 спортсменов - 32 мужчины и 6 женщин. Количество видов спорта, в которых мы были представлены, впервые достигло 10. Наша сборная дебютировала на соревнованиях по художественной гимнастике и тхэквондо в Афинах. С тех пор наши спортсмены этих двух видов стали постоянными участниками Олимпийских игр. Через 4 года фехтование пополнило список видов спорта.

Упал в воду

В прыжках в воду, в которых мы были представлены на первых двух Олимпиадах, в Афины наш спортсмен не поехал. Этот вид спорта остался для нашей сборной в прошлом тысячелетии. На следующих Играх у нас тоже не было прыгунов. Одним словом, прыжки в воду как будто сами упали в воду.

Печаль знаменосца, тайна разницы чисел

Хотя в Афины было отправлено 38 спортсменов, в соревнованиях приняли участие только 36 из них. Борец вольного стиля Ариф Абдуллаев заболел, а наш спортсмен Сергей Бочков получил травму и поэтому не смог участвовать в соревнованиях. Именно по этой причине в различных источниках число представителей Азербайджана в Афинах-2004 указывается как 38, 37 и 36.

Выступление нашего знаменосца Низами Пашаева, отправившегося в Грецию с большими надеждами, было печальным. Наш штангист не смог справиться с первым заказанным весом и завершил турнир вне рейтинга.

«5» нашей сборной: Опять в тех же видах

Наша сборная побила рекорд четырехлетней давности по количеству медалей. В этот раз наша команда была представлена на пьедестале почета 5 раз. Но на этот раз было завоевано только одно золото, а остальные награды были бронзовыми. Как и четыре года назад, медали были завоеваны в тех же категориях - борьба, стрельба и бокс. В итоге наша сборная вернулась с земли Эллады на 50-м месте в медальном зачете.

Продолжая традицию: достижение "классиков"

Борьба, единственный вид спорта, в котором мы выигрывали медали на всех Олимпийских играх, также порадовала болельщиков в Афинах. Как и на предыдущей Олимпиаде, и на этот раз борцы завоевали медаль. Но эту золотую награду помнят, как величайший успех на земле Эллады. В отличие от двух предыдущих соревнований, на этот раз отличился не вольник, а борец греко-римского стиля. Фарид Мансуров впервые выиграл олимпийскую медаль в борьбе «классиков», победив всех своих соперников. Рустам Агаев, еще один наш борец, был в шаге от медали. Намик Абдуллаев, вернувшийся с наградой с двух Олимпиад подряд, потерпел неудачу в третьей попытке.

"Одним выстрелом двух зайцев"

Хотя наши стрелки не смогли попасть «одним выстрелом в двух зайцев», зато завоевали две медали на одной Олимпиаде. Обе награды были бронзовыми. Земфира Мефтахетдинова вошла в историю как вторая спортсменка, завоевавшая медали на двух Олимпийских играх подряд. Наш стендовый стрелок сменил золото четырехлетней давности на бронзу. В историю вошла и бронза, завоеванная Ирадой Ашумовой в одном из двух видов в Афинах. Хотя в другом соревновании ей удалось выйти в финальную стадию, она удовлетворилась 8-м местом. Это была первая медаль наших спортсменов не в стенде, а в стрельбе.

Они были лучше борцов

Как и стрелки, боксеры также увеличили количество медалей. Наша команда, довольствовавшаяся одной бронзой в Сиднее, на этот раз завоевала две награды одной пробы. На этот раз отличились Фуад Асланов и Агаси Мамедов. Трое наших боксеров остановились в 1/4 финале, в шаге от медали. Четыре года назад Вугар Алекперов, занявший третье место, был в одном шаге от второй подряд бронзовой медали. На этом же этапе оступились и Ровшан Гусейнов и Руслан Хаиров. Но наша боксерская команда, которая отправилась в Грецию в составе 9 человек, стала первой командой, превзошедшей по численности борцовскую сборную. Подобное событие произошло в Токио-2020. В Японии дзюдоисты доминировали в нашей олимпийской сборной.

Те, кто не может разрушить чары

Сборная Азербайджана, завоевавшая медали в трех из 10 представленных в Афинах видов спорта, в четырех была близка к тому, чтобы сделать это впервые. Рашад Ахмедов остановился в шаге от олимпийской бронзы. Он покинул Афины на 4-м месте. Елана Джемаева заняла 7-е место в фехтовании. Наши дзюдоисты два раза попытались преодолеть чары. Мехман Азизов и Мевлуд Миралиев вернулись домой ни с чем, проиграв в поединках за бронзу. От афинской медали совсем немного отделили Турана Мирзаева, занявшего 4-е место, и Алана Наниева, завершившего соревнование на 7-м месте. Через несколько лет один из хорошо выступивших попался на допинге, и Наниев переместился на 6-е место.

Н Спортсмен Вид Место 1 Агаси Мамедов Бокс, 54 кг 3 2 Алан Наниев Тяжелая атлетика, 105 кг 7 (потом 6-й) 3 Анна Гурбанова Художественная гимнастика 14 4 Ариф Абдуллаев Вольная борьба, 60 кг Не смог выйти на бой из-за болезни 5 Асиф Меликов Тяжелая атлетика, 62 кг 12 6 Джавид Тагиев Бокс, 75 кг 9 7 Джейзун Абыев Бокс, 48 кг 9 8 Дадаш Ибрагимов Атлетика, 200 м 7 (квалификационный этап) 9 Эльчин Исмаилов Дзюдо, 66 кг Проиграл в первом поединке 10 Эльман Аскеров Вольная борьба, 66 кг 12 11 Эльнур Асланов Вольная борьба, 74 кг 15 12 Али Исмаилов Бокс, 81 кг 9 13 Алибей Самедов Тяжелая атлетика, 94 кг 15 14 Алибей Шюкюров Атлетика, 800 м 7 (квалификационный этап) 15 Фарид Мансуров Греко-римская борьба, 66 кг 1 16 Фуад Асланов Бокс, 51 кг 3 17 Ирада Ашумова Стрельба (пулевая) 25 м 10 м 3 8 18 Марина Лапина Атлетика, метание молота 46 19 Мехман Азизов Дзюдо, 81 кг 5 20 Мовлуд Миралиев Дзюдо, 100 кг 5 21 Намик Абдуллаев Вольная борьба, 55 кг 14 22 Наталья Филина Плавание, брасс, 100 м 44 23 Ниямеддин Пашаев Тхэквондо, 68 кг 11 24 Низами Пашаев Тяжелая атлетика, 94 кг Не смог завершить выступление 25 Рашад Ахмедов Тхэквондо, 80 кг 4 26 Ровшан Гусейнов Бокс, 60 кг 5 27 Руслан Хаиров Бокс, 69 кг 5 28 Рустам Агаев Вольная борьба, 96 кг 5 29 Сергей Бочков Атлетика, тройной прыжок Не смог принять участия из-за травмы 30 Сергей Дьячков Плавание, вольное, 100 м 67 31 Шахин Имранов Бокс, 57 кг 9 32 Теймур Гасымов Атлетика, 100 м 8 (квалификационный этап) 33 Туран Мирзаев Тяжелая атлетика, 69 кг 4 34 Виталия Рагимов Греко-римская борьба, 60 кг 14 35 Вугар Асланов Греко-римская борьба, 74 кг 17 36 Вугар Алекперов Бокс, 91 кг 5 37 Елена Жемаева Фехтование, сабля 7 38 Земфира Мефтахетдинова Стрельба (стендовая) 3

Вугар Хейруллаев

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