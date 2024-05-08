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Система безопасности Олимпиады путает лопасти кондиционеров с дронами

Олимпиада 2024
Новости
8 Мая 2024 09:15
Система безопасности Олимпиады путает лопасти кондиционеров с дронами

Предназначенная для обеспечения безопасности мероприятий на открытом воздухе автоматизированная система стоимостью €350 млн, которую планируют использовать на открытии Олимпийских игр в Париже, оказалась неэффективной.

Об этом сообщает “The Times”.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportbox.ru, по словам источника газеты, знакомого с ходом испытаний, в плотной городской среде система распознает только треть дронов на расстоянии 800 метров. Также отмечается, что она перепутала с дронами лопасти кондиционеров.

Собеседник газеты в министерстве обороны Великобритании заявил, что ведомство предложит Парижу свои средства обороны от дронов, отметив, что специализированные подразделения с поисковыми собаками помогут гарантировать безопасность на объектах. В министерстве обороны Франции отметили, что по результатам испытаний системы борьбы с дронами от Великобритании никаких запросов не поступало.
При этом на сайте группы французской авиационной и космической промышленности сообщается, что Париж разместит на земле 13 установок системы борьбы с дронами, в том числе одну, предоставленную британской армией.

В материале говорится, что французское правительство обеспокоено угрозой атаки дронов во время мероприятий на открытом воздухе, в том числе церемонии открытия. Эксперты по безопасности утверждают, что у террористов может возникнуть соблазн оснастить дроны взрывными устройствами.

İdman.biz

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