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Ульвия Фаталиева: "Глубокие моря всегда приятны" - ВИДЕО

Шахматы
Новости
14 Мая 2024 13:28
Ульвия Фаталиева: "Глубокие моря всегда приятны" - ВИДЕО

«Основной причиной характеристики шахмат как искусства и спорта являются их особенности в физических и спортивных требованиях. Как и в искусстве, здесь мы тоже можем творить».

Об этом заявила азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева, которая была гостьей программы “İdman bizdə”.

Член сборной, написавшая новую историю в спорте страны, став чемпионом Европы, рассказала, что в шахматах есть большие приключения:

"Есть глубокие моря, которые еще не открыты. Мы не боимся утонуть в этих морях. До сегодняшнего дня было много соревнований, много периодов, когда мы «тонули» и вылезали снова. В конце концов, возвращаешься к мысли, что, как бы я ни был перегружен, сколько бы трудностей я ни испытывал, у меня все еще есть желания, мечты и цели. Поэтому эти глубокие моря нам всегда приятны. Мы всегда готовы исследовать и тем самым больше привязываемся к шахматам. Начав играть в шахматы, остановиться невозможно. Я бы хотела, чтобы каждый мог играть в шахматы. Это не только сближает, но и помогает дисциплине и человеческим качествам».

Отметим, что Ульвия Фаталиева завоевала титул чемпиона Европы на греческом острове Родос.

Эмин Ага
İdman.biz

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