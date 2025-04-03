Хабиб Нурмагомедов может не допустить боя Топурии с Махачевым

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а также обладатель золотой медали Олимпийских игр по борьбе Генри Сехудо считает, что поединок между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым и экс-чемпионом в полулегкой категории Илией Топурией может не состояться, несмотря на полученные грузинским бойцом обещания от UFC

Как сообщает İdman.biz, по мнению Сехудо, на пути его организации с высокой долей вероятности встанет тренер чемпиона Хабиб Нурмагомедов.

"Я как-то разговаривал с Хабибом, и он сказал, что будет нечестно, если Илия получит титульный бой вне очереди, поскольку с Исламом уже такое происходило — он дважды встречался с Волкановски, когда тот поднимался [в легкий вес], - сказал Сехудо в эфире подкаста The Bohnfire.

По его словам, в данном случае выбирать будет даже не Ислам.

«Хабиб просто скажет, что он должен биться с претендентом номер один. И если Топурия победит первого номера рейтинга, тогда, конечно, он заслуживает титульного боя. Лично мне кажется, что Ислам готов биться с кем угодно, где угодно и когда угодно… Препятствием станет Хабиб, который будет возражать", - заключил Сехудо.

İdman.biz