6 Апреля 2025
RU

Хабиб Нурмагомедов может не допустить боя Топурии с Махачевым

MMA
Новости
3 Апреля 2025 18:13
44
Хабиб Нурмагомедов может не допустить боя Топурии с Махачевым

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а также обладатель золотой медали Олимпийских игр по борьбе Генри Сехудо считает, что поединок между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым и экс-чемпионом в полулегкой категории Илией Топурией может не состояться, несмотря на полученные грузинским бойцом обещания от UFC

Как сообщает İdman.biz, по мнению Сехудо, на пути его организации с высокой долей вероятности встанет тренер чемпиона Хабиб Нурмагомедов.

"Я как-то разговаривал с Хабибом, и он сказал, что будет нечестно, если Илия получит титульный бой вне очереди, поскольку с Исламом уже такое происходило — он дважды встречался с Волкановски, когда тот поднимался [в легкий вес], - сказал Сехудо в эфире подкаста The Bohnfire.

По его словам, в данном случае выбирать будет даже не Ислам.

«Хабиб просто скажет, что он должен биться с претендентом номер один. И если Топурия победит первого номера рейтинга, тогда, конечно, он заслуживает титульного боя. Лично мне кажется, что Ислам готов биться с кем угодно, где угодно и когда угодно… Препятствием станет Хабиб, который будет возражать", - заключил Сехудо.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чимаев: "Хотел найти Конора перед его боем с Хабибом, но меня арестовали"
4 Апреля 18:30
MMA

Чимаев: "Хотел найти Конора перед его боем с Хабибом, но меня арестовали"

Звезда UFC вспомнил неудачную попытку провести тренировку со скандальным бойцом
Российский боец хочет дебютировать в UFC на турнире в Баку
4 Апреля 10:25
MMA

Российский боец хочет дебютировать в UFC на турнире в Баку

"Дана, дайте мне бой на турнире в Баку с любым легковесом!"
12 боев ММА в Сумгайыте - ФОТО
3 Апреля 17:02
MMA

12 боев ММА в Сумгайыте - ФОТО

Турнир пройдет в Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе
Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Определилось место проведения турнира UFC в Баку - ФОТО
3 Апреля 01:51
MMA

Определилось место проведения турнира UFC в Баку - ФОТО

Престижное соревнование примет одна из крупнейших арен столицы
Азербайджанский боец UFC: "Верните волка домой" - ВИДЕО
1 Апреля 23:24
MMA

Азербайджанский боец UFC: "Верните волка домой" - ВИДЕО

Назим Садыхов хочет драться на турнире UFC

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов