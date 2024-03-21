Ирина Зарецка сохраняет второе место в мировом рейтинге

Всемирная федерация каратэ после турнира премьер-лиги в Анталье обновила рейтинг.

Как сообщает İdman.biz, трехкратная чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг) по-прежнему идет на втором месте. Спортсменка сборной Азербайджана, в этом год еще не выступавшая на международной арене, уступает в табели о рангах швейцарке Елене Гуиричи.

В Топ-10 находится Турал Агаларзаде (67 кг). Победитель Евроигр в данный момент занимает девятое место.

Тургут Гасанов (84 кг) после завоевания бронзы на этапе премьер-лиги в Анталье переместился на 24-е место.

В то же время, Фидан Теймурова (50 кг), ставшая третьей на этапе в Париже, в данный момент находится на 18-й строчке.

İdman.biz