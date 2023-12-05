Ильхам Закиев вышел в финал Гран-При в Токио - ВИДЕО

Двукратный победитель Паралимпиады Ильхам Закиев (+90 кг, J1) вышел в финал Гран-При по дзюдо в Токио, который носит квалификационный статус к Летним Играм.

Как передает İdman.biz, после победы над Азизбека Нормуминовым из Узбекистана, он выиграл у казаха Ерлана Утепова и поборется в финале.

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09:36

В Токио продолжается Гран-При по дзюдо среди паралимпийцев, который носит квалификационный статус к Летним Играм.

Как передает İdman.biz, во второй день соревнований на татами вышел двукратный победитель Паралимпиады Ильхам Закиев (+90 кг, J1). В первой схватке он выиграл у Азизбека Нормуминова и прошел в следующий круг.

Отметим, что после первого дня Гран-При в активе команды Азербайджана три награды. Вугар Ширинли (60 кг) и Шахана Гаджиева (48 кг) завоевали серебро, а бронза в активе Намика Аббаслы (73 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz