Азербайджан - в первой четверке "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо заняла четвертое место в общем зачете турнира «Большого шлема» в Токио.

Как сообщает İdman.biz, в активе сборной три награды – золото Хидаята Гейдарова (73 кг) и бронзовые медали Зелима Цкаева (81 кг) и Зелима Коцоева (100 кг). В турнирном протоколе мы оставили позади Нидерланды, Канаду, Францию, Израиль, Грузию, Монголию и многие другие страны.

Первое место заняли японцы (7-5-4), на второй строчке Южная Корея (1-1-2), а замкнула первую тройку Бразилия (1-1-0).

В то же время в мужском зачете азербайджанские дзюдоисты финишировали третьими.

В общей сложности в Токио завоевали награды спортсмены из 19-ти стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz