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"Возможно, Гейдаров находится в своей лучшей форме в карьере, и надеется сохранить ее до Олимпиады"

Дзюдо
Новости
2 Декабря 2023 15:16
"Возможно, Гейдаров находится в своей лучшей форме в карьере, и надеется сохранить ее до Олимпиады"

«Хидаят Гейдаров, недавно в третий раз выигравший чемпионат Европы, продемонстрировал большое мужество и зрелость, победив сильных соперников». Как сообщает İdman.biz, так официальный сайт Международной федерации дзюдо отреогировал на победу азербайджанского спортсмена на «Большом шлеме» в Токио.

В финале Гейдаров победил японца Соичи Хашимото, став первым азербайжанским дзюдоистом, которому удалось занять первое место на соревновании в Японии.

«С одним из самых сложных соперников Хидаят встретился уже в первом круге. Четырехкратным победить «Большого шлема» Махмадбек Махмадбеков (Нейтральный статус) повел с преимуществом «вадза-ари», но невозмутимый Гейдаров вначале сравнял счет, а затем вырвал победу», - отмечает IJF.

Одной из самых принципиальных для нашего дзюдоиста стала встреча с итальянцем Мануэлем Ломбардо в четвертьфине. «Гейдаров проиграл Ломбардо во всех трех предыдущих встречах. Он явно стремился улучшить статистику, поэтому уверенно бросил итальянца на иппон прежде чем Мануэль успел пойти в контратаку. А финал с Хашимото стал еще одним вызовом, ведь это был соперник, которого Хидаят ранее не побеждал, хотя сделал семь попыток», - подчеркивает Международная федерация дзюдо.

IJF тажке подробно рассказала о перипетиях финала. «Именно Гейдаров был ближе всего к победе в основное время, неоднократно атакуя и используя перекрестный захват через спину. Но ни один из соперников не смог открыть счет. А в «golden score» азербайджанец взял тот же захват, но изменил его направление и бросил Хашимото. Хидаят был вне себя от радости, завоевав свою шестое золото на турнирах «Большого шлема» и оформив первую победу над Хашимото. Возможно, он находится в лучшей форме в своей карьере и надеется, что сможет сохранить ее до Олимпиады в следующем году», - заключил портал IJF.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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