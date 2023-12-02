Азербайджан идет четвертым в общем зачете "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо идет на четвертом месте в общем зачете после первого дня турнира «Большого шлема» в Токио.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на соревновании были разыграны шесть комплектов наград. В активе наших дзюдоистов две медали: победу на соревновании отпраздновал Хидаят Гейдаров (73 кг), а Зелим Цкаев (81 кг) примерил бронзу. В общем зачете мы опережаем Нидерланды, Грузию, Францию, Бразилию и другие страны.

Причем, по медалям имеет одинаковые показатели с Южной Кореей и Канадой, у которых в активе также по одному золоту и бронзе. Однако они оказались выше за счет результатов спортсменов, занявших пятые места, что также идет в зачет. А лидерство захватила Япония (2-2-0).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz