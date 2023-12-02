Хидаят Гейдаров завершит год на первом месте в мировом рейтинге

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), выигравший турнир «Большого шлема» в Токио, завершит год на первом месте в мировом рейтинге.

Как сообщает İdman.biz, лидер сборной в июне возглавил мировую табель о рангах.

Для того, чтобы закончить сезон на вершине, Хидаяту надо было успешно выступить на заключительном старте года, что он и сделал. Причем, в финале Гейдаров боролся с третьим номером рейтинга Соичи Хашимото, который в случае победы мог обойти трехкратного чемпионата Европы.

Но Хидаят не дал ему шанса, выиграл в дополнительное время за счет броска на «вадза-ари» и примерив золото.

Таким образом, наш дзюдоист обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам текущего года.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz