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Хидаят Гейдаров завершит год на первом месте в мировом рейтинге

Дзюдо
Новости
2 Декабря 2023 12:00
Хидаят Гейдаров завершит год на первом месте в мировом рейтинге

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), выигравший турнир «Большого шлема» в Токио, завершит год на первом месте в мировом рейтинге.

Как сообщает İdman.biz, лидер сборной в июне возглавил мировую табель о рангах.

Для того, чтобы закончить сезон на вершине, Хидаяту надо было успешно выступить на заключительном старте года, что он и сделал. Причем, в финале Гейдаров боролся с третьим номером рейтинга Соичи Хашимото, который в случае победы мог обойти трехкратного чемпионата Европы.

Но Хидаят не дал ему шанса, выиграл в дополнительное время за счет броска на «вадза-ари» и примерив золото.
Таким образом, наш дзюдоист обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам текущего года.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

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