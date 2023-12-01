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Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО

Дзюдо
Новости
1 Декабря 2023 16:25
Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО

Двукратный победитель Паралимпиады Ильхам Закиев находится в Токио.

Как передает İdman.biz, он примет участие в Гран-При, которое пройдет 4-5 декабря. Прославленный паралимпиец посетил всемирно известный центр «Кодокан», в котором расположен и музей Международной федерации дзюдо. Среди фотографий легендарных спортменов есть и стенд, посвященный И.Закиеву.

Также он пообщался с ведущими дзюдоистами планеты, в числе которых был и двукратный олимпийский чемпион Лукаш Крпалек.
И.Закиев выступит на Гран-При 5 декабря.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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