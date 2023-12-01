Конечная в Токио. Чем запомнится последний "Большой шлем" года?

Азербайджанские дзюдоисты находятся на пороге заключительного рейтингового турнира сезона. Завтра в Токио стартует «Большой шлем», где в течении двух дней на татами выйдут 14 наших спортсменов. Среди них будут как герои чемпионата Европы - Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), так и дебютантка национальной команды Ачелиа Топрак (57 кг).

Как сообщает İdman.biz, соревнования в Японии всегда стоят особняком в мировом календаре и проходят в особой атмосфере. Именно здесь зародилось дзюдо, утвердилась его философия, а сборная этой страны на протяжении долгих лет сохраняет и приумножает свой высочайший уровень. Поэтому участие в турнирах на японской земле является серьезным испытанием для любого спортсмена с мировым именем. И выигранные там медали котируются двойне, они являются знаком качества для любого спортсмена, поднимающегося на пьедестал.

Все это предисловие необходимо для того, чтобы понять, какую ценность для каждого дзюдоиста несет в себе борьба на родине самураев. И нынешний год лишь подчеркивает особый статус «Большого шлема» в Токио, на котором выступят 506 участников из 84-х стран. А для лидеров мирового дзюдо это еще и возможность поставить эффектную точку в уходящем году.

Команда Азербайджана выступит на турнире сильнейшим составом, не хватает разве что травмированного Турана Байрамова (60 кг), которого заменил победитель юниорского первенства Европы, серебряный призер молодежного ЧМ Низами Имранов, считающийся восходящей звездой на мировом небосклоне. Наши спортсмены прибыли в Японию еще три недели назад, начав сборы в Токайском Университете, а продолжив их в Цукубе. Тренировки оказалась крайне насыщенными, что вполне оправдано. Ведь подготовка направлена не только к «Большому шлему», но и с прицелом на Олимпиаду, до которой остается чуть больше полугода.

Впрочем, успешное выступление в Токио является не менее актуальным. Особенно для Хидаята Гейдарова, который на протяжении полугода возглавляет мировой рейтинг. И чтобы завершить сезон на первом месте в табели о рангах, ему необходимо проявить себя на «Большом шлеме». Трехкратный чемпион Европы уже имеет опыт успешного выступления в Японии, где в 2019-м году он выиграл бронзу на чемпионате мира. А вот для ряда наших спортсменов старт в Японии будет дебютным в карьере, в том числе и для Балабея Агаева, который имеет внушительный послужной список из побед на «Больших шлемах», но в Токио выступать ему еще не доводилось.

Безусловно, нашим спортсменам предстоит выдержать непростую конкуренцию со стороны хозяев татами, выставивших всех своих лидеров. Среди них олимпийские чемпионы Наохиса Такато (60 кг), Хифуме Абэ (66 кг), Таканори Нагасе (81 кг), Аарон Вольф (100 кг), не говоря уже о Соичи Хашимото (73 кг), который после ухода Шохеи Оно утверждается в статусе первого номера.

Особенностью предстоящего турнира является и то, что он пройдет в течении двух дней, хотя, как правило, борьба на «Большом шлеме» составляет три соревновательных дня. Но все это частности, так как в любом случае участников ждет высочайшая конкуренция в каждом весе.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz