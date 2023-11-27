Сборная Азербайджана открыла третью неделю сборов в Японии - ФОТО

Сборная Азербайджана по дзюдо начала третью неделю учебно-тренировочных сборов в Японии.

Как передает İdman.biz, первый этап подготовки прошел в Токайском Университете, где 18 спортсменов занимались под руководством главного тренера команды Ричарда Траутмана и старшего тренера Эльчина Исмайлова.

Затем дзюдоисты отправились в Цукубу, где продолжили сборы. Они проводят по несколько тренировок в день, в том числе участвуя в спаррингах с хозяевами татами.

Через несколько атлеты отправятся в Токио, где 2-3 декабря пройдет турнир «Большого шлема». На соревновании выступят Балабей Агаев, Низами Имранов (оба 60 кг), Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов (оба 66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Сайед Моллае, Зелим Цкаев (оба 81 кг), Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев (оба 90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури, Рамазан Ахмедов (оба +100 кг) и Ачелья Топрак (57 кг).



Ниджат Закиев

İdman.biz