Семинар для тренеров по дзюдо

21 мая в Баку стартуют семинар и экзамен на получение степеней по дану, организованные Федерацией дзюдо Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что четырехдневное обучение пройдет в Центре подготовки национальных сборных.

Семинар и экзамен будут открыты для тренеров по дзюдо. Кандидаты должны быть старше 17 лет и иметь коричневый пояс.

Семинар и экзамен необходимы для обучения в Академии Международной федерации дзюдо (BCF), а также для получения сертификата тренера. Основная цель - оценка и развитие навыков тренеров по системе данов. Семинар также повысит мотивацию тренеров и побудит их постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки.

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