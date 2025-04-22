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Хидаят Гейдаров не примет участия в чемпионате Европы - ПРИЧИНА

Дзюдо
Новости
22 Апреля 2025 10:02
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Хидаят Гейдаров не примет участия в чемпионате Европы - ПРИЧИНА

В составе сборной Азербайджана, которая выступит на чемпионате Европы, произошли изменения.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо Азербайджана.

Олимпийский чемпион, чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров был исключен из состава команды по решению врачей из-за болезни. На чемпионате Европы его заменит Рашид Мамедалиев (73 кг).

Отметим, что чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых пройдет в Черногории 23–27 апреля. Нашу страну на турнире представят 15 дзюдоистов (9 мужчин, 6 женщин).

İdman.biz

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