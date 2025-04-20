20 Апреля 2025
RU

Определились первые победители первого тура Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
20 Апреля 2025 19:33
11
Определились первые победители первого тура Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

В Олимпийском спортивном комплексе Абшерона завершился первый тур Лиги среди юношей и девушек до 14 лет.

Как передает İdman.biz, во второй день соревнований медали были разыграны в девяти весовых категориях. В турнире приняли участие 545 дзюдоистов (449 мальчиков и 96 девочек) из 101 клуба и спортивного общества. По итогам всех четырех туров будет сформирована рейтинговая таблица спортсменов.

Победители первого тура:

Юноши:

до 42 кг — Эльдар Халилов

до 50 кг — Юсиф Гурбанов

до 60 кг — Гусейн Алескеров

до 73 кг — Юсиф Агакышиев

свыше 73 кг — Бахыш Ахмедов

Девушки:

до 40 кг — Айла Мамедли

до 48 кг — Ягмур Абдуллаева

до 57 кг — Зумруд Алиева

до 70 кг — Айтадж Рустамова

İdman.biz

Новости по теме

Герои чемпионата мира и Европы готовятся к стамбульскому вояжу
18 Апреля 10:52
Дзюдо

Герои чемпионата мира и Европы готовятся к стамбульскому вояжу

Спортсмены примут участие в Кубке Европы
Объявлено количество дзюдоистов, которые примут участие в соревнованиях лиги
17 Апреля 19:29
Дзюдо

Объявлено количество дзюдоистов, которые примут участие в соревнованиях лиги

Турнир пройдет 21-22 апреля в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона
Проверка Берлином для дзюдоистов
17 Апреля 14:00
Дзюдо

Проверка Берлином для дзюдоистов

В турнире примут участие более 800 дзюдоистов из сорока стран
EJU: "Гейдаров отправляется за своим пятым европейским титулом"
17 Апреля 09:00
Дзюдо

EJU: "Гейдаров отправляется за своим пятым европейским титулом"

Портал оценил расклад сил в категории до 73 кг, выделив азербайджанского дзюдоиста
60 дзюдоистов сдали экзамены на пояса - ФОТО
16 Апреля 18:11
Дзюдо

60 дзюдоистов сдали экзамены на пояса - ФОТО

Спортсменам, успешно сдавшим экзамен, были вручены соответствующие пояса и сертификаты
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране

Самое читаемое

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента