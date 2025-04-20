Определились первые победители первого тура Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

В Олимпийском спортивном комплексе Абшерона завершился первый тур Лиги среди юношей и девушек до 14 лет.
Как передает İdman.biz, во второй день соревнований медали были разыграны в девяти весовых категориях. В турнире приняли участие 545 дзюдоистов (449 мальчиков и 96 девочек) из 101 клуба и спортивного общества. По итогам всех четырех туров будет сформирована рейтинговая таблица спортсменов.
Победители первого тура:
Юноши:
до 42 кг — Эльдар Халилов
до 50 кг — Юсиф Гурбанов
до 60 кг — Гусейн Алескеров
до 73 кг — Юсиф Агакышиев
свыше 73 кг — Бахыш Ахмедов
Девушки:
до 40 кг — Айла Мамедли
до 48 кг — Ягмур Абдуллаева
до 57 кг — Зумруд Алиева
до 70 кг — Айтадж Рустамова
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