Определились первые победители первого тура Лиги U-14 по дзюдо - ФОТО

В Олимпийском спортивном комплексе Абшерона завершился первый тур Лиги среди юношей и девушек до 14 лет.

Как передает İdman.biz, во второй день соревнований медали были разыграны в девяти весовых категориях. В турнире приняли участие 545 дзюдоистов (449 мальчиков и 96 девочек) из 101 клуба и спортивного общества. По итогам всех четырех туров будет сформирована рейтинговая таблица спортсменов.

Победители первого тура:

Юноши:

до 42 кг — Эльдар Халилов

до 50 кг — Юсиф Гурбанов

до 60 кг — Гусейн Алескеров

до 73 кг — Юсиф Агакышиев

свыше 73 кг — Бахыш Ахмедов

Девушки:

до 40 кг — Айла Мамедли

до 48 кг — Ягмур Абдуллаева

до 57 кг — Зумруд Алиева

до 70 кг — Айтадж Рустамова

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