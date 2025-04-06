7 Апреля 2025
RU

Мужская сборная Азербайджана заняла первое место на Кубке Европы

Дзюдо
Новости
6 Апреля 2025 22:28
23
Мужская сборная Азербайджана заняла первое место на Кубке Европы

В Познани (Польша) завершился молодежный Кубок Европы по дзюдо (U-20).

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований национальная команда завоевала одну золотую и две серебряные медали.

В весовой категории +100 кг Рамазан Ахмедов, выйдя на татами, одержал победу над всеми соперниками и завоевал титул чемпиона.

Сулейман Шукюров (-81 кг) и Тунджай Шамиль (-90 кг) стали серебряными призерами.

В первый день соревнований молодые дзюдоисты Фарид Гараев (-60 кг) и Магомед Мусаев (-66 кг) выиграли золотые медали, а Нихад Мамишов (-66 кг) и Абиль Юсубов (-73 кг) завоевали бронзу.

Стоит отметить, что национальная сборная с результатом 7 медалей (3-2-2) в командном зачете среди 23 стран уступила только Польше (3-2-8). В мужском зачете наша команда стала первой.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджан выиграл Кубок Европы - ФОТО
00:08
Дзюдо

Азербайджан выиграл Кубок Европы - ФОТО

В копилке национальной команды восемь медалей
Хидаят Гейдаров показал, какой подарок ему подарила супруга — ВИДЕО
6 Апреля 18:14
Дзюдо

Хидаят Гейдаров показал, какой подарок ему подарила супруга — ВИДЕО

По признанию спортсмена, до настоящего времени это самый ценный подарок в его жизни
Азербайджанские дзюдоисты отличились в Хорватии
6 Апреля 02:37
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты отличились в Хорватии

В активе сборной Азербайджана пока две бронзовые награды
Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы – ФОТО
6 Апреля 01:03
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы – ФОТО

Два спортсмена поднялись на высшую ступень пьедестала
Два азербайджанских дзюдоиста выиграли Кубок Европы
5 Апреля 21:55
Дзюдо

Два азербайджанских дзюдоиста выиграли Кубок Европы

В активе сборной Азербайджана четыре медали

Дзюдоисты начинают Кубок Европы
5 Апреля 12:51
Дзюдо

Дзюдоисты начинают Кубок Европы

В первый соревновательный день на татами выйдут десять наших спортсменов

Самое читаемое

Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"