Мужская сборная Азербайджана заняла первое место на Кубке Европы

В Познани (Польша) завершился молодежный Кубок Европы по дзюдо (U-20).

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований национальная команда завоевала одну золотую и две серебряные медали.

В весовой категории +100 кг Рамазан Ахмедов, выйдя на татами, одержал победу над всеми соперниками и завоевал титул чемпиона.

Сулейман Шукюров (-81 кг) и Тунджай Шамиль (-90 кг) стали серебряными призерами.

В первый день соревнований молодые дзюдоисты Фарид Гараев (-60 кг) и Магомед Мусаев (-66 кг) выиграли золотые медали, а Нихад Мамишов (-66 кг) и Абиль Юсубов (-73 кг) завоевали бронзу.

Стоит отметить, что национальная сборная с результатом 7 медалей (3-2-2) в командном зачете среди 23 стран уступила только Польше (3-2-8). В мужском зачете наша команда стала первой.

İdman.biz