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Хидаят Гейдаров: "Моя цель - стать чемпионом Европы в четвертый раз"

Дзюдо
Новости
17 Апреля 2024 14:36
Хидаят Гейдаров: "Моя цель - стать чемпионом Европы в четвертый раз"

«Мы продолжаем подготовку к чемпионату Европы»

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербаджана Хидаят Гейдаров (73 кг).

Он отметил, что на чемпионат Европы в Загребе поедет полностью подготовленным:

«Тренируюсь два раза в день. А в неделю это число достигает до 10 раз. Мы прилагаем все усилия, чтобы быть в отличной форме как физически, так и тактически. Для меня важна каждая тренировка».

По словам Гейдарова, хотя главным соревнованием для него в этом году являются летние Олимпийские игры в Париже-2024, чемпионат Европы также важен:

«Моя главная цель - Олимпиада. Однако я хорошо подготовился и к этому соревнованию. Здесь моя цель - стать чемпионом Европы в четвертый раз. Я верю, что осуществлю эту мечту и выиграю этот титул. Я чувствую себя в полной форме для этой борьбы».

Трехкратный чемпион рассказал, что с уважением относится к каждому сопернику, который примет участие в соревновании:

«Я думаю, что важен каждый соперник от первого до последнего. Потому что нет слабых соперников. Поскольку я лидер в этом весе, все готовятся победить меня».

Отметим, что чемпионат Европы состоится 25-27 апреля в столице Хорватии Загребе.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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