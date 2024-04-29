4 чемпиона для "Карабаха"

Определились еще четыре участника первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где сыграет и «Карабах».
Как сообщает İdman.biz, титул чемпиона завоевали «Стяуа» в Румынии, «Ларне» - в Северной Ирландии, «Хамрун» - на Мальте, «Селье» - в Словении.
Эти команды сразятся наряду с «Карабахом» в самом престижном клубном турнире континента. Поскольку рейтинг представителя Румынии высок, он попадет в одну корзину с чемпионом Азербайджана в первом отборочном этапе и не встретится с ним. Корзина остальных трех команд пока не определена. Хотя еще не определено, станут ли эти чемпионы возможным соперником в первом квалификационном раунде, в следующих этапах они могут встретиться с «Карабахом».
На данный момент точно известно, что в первом отборочном этапе несеяными являются только 4 команды - «Виртус», «Паневежис», «Ордабасы» и «Викингур».
Сеяные
«Ференцварош» (Венгрия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия)
ХИК (Финляндия)
«Флора» (Эстония)
«Стяуа» (Румыния)
«Клаксвик» (Фарерские острова)
«Шемрок Роверс» (Ирландия)
Несеяные
«Паневежис» (Литва)
«Ордабасы» (Казахстан)
«Викингур» (Исландия)
«Виртус» (Сан-Марино)
Неопределенные
ТНС (Уэльс)
РФС (Латвия)
«Динамо» (Батуми, Грузия)
«Селье» (Словения)
«Хамрун» (Мальта)
«Ларне» (Северная Ирландия)
«Динамо» (Минск, Беларусь)
Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд. Жеребьевка первых двух раундов состоится 18-19 июня.
İdman.biz