4 чемпиона для "Карабаха"

Определились еще четыре участника первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где сыграет и «Карабах».

Как сообщает İdman.biz, титул чемпиона завоевали «Стяуа» в Румынии, «Ларне» - в Северной Ирландии, «Хамрун» - на Мальте, «Селье» - в Словении.

Эти команды сразятся наряду с «Карабахом» в самом престижном клубном турнире континента. Поскольку рейтинг представителя Румынии высок, он попадет в одну корзину с чемпионом Азербайджана в первом отборочном этапе и не встретится с ним. Корзина остальных трех команд пока не определена. Хотя еще не определено, станут ли эти чемпионы возможным соперником в первом квалификационном раунде, в следующих этапах они могут встретиться с «Карабахом».

На данный момент точно известно, что в первом отборочном этапе несеяными являются только 4 команды - «Виртус», «Паневежис», «Ордабасы» и «Викингур».

Сеяные

«Ференцварош» (Венгрия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия)

ХИК (Финляндия)

«Флора» (Эстония)

«Стяуа» (Румыния)

«Клаксвик» (Фарерские острова)

«Шемрок Роверс» (Ирландия)

Несеяные

«Паневежис» (Литва)

«Ордабасы» (Казахстан)

«Викингур» (Исландия)

«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные

ТНС (Уэльс)

РФС (Латвия)

«Динамо» (Батуми, Грузия)

«Селье» (Словения)

«Хамрун» (Мальта)

«Ларне» (Северная Ирландия)

«Динамо» (Минск, Беларусь)

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд. Жеребьевка первых двух раундов состоится 18-19 июня.

İdman.biz