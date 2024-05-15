Последователи Олега Саленко в Азербайджане - АНАЛИТИКА

В чемпионате Азербайджана важны не только золотые, серебряные и бронзовые медали, но и борьба за звание лучшего бомбардира.

Как сообщает İdman.biz, тот факт, что один и тот же футболист забил 7 голов в одном матче II лиги, связан с конкуренцией в гонке бомбардиров.

Футболист «Физули» Эльвин Насибов блистал в матче с «Кюрмюк Гахом». Поспособствовав победе со счетом 7:2 своими 7 голами, нападающий увеличил количество своих голов в сезоне до 31.

Форвард, начавший сезон в «Джебраиле», а затем перешедший в «Физули», в предыдущих 24 турах забил 24 гола. Эльвин, сильно отстававший от лидера гонки бомбардиров Турала Гурбатова, не только ликвидировал эту разницу в XXV туре, но даже вышел в лидеры. Хотя игрок «Шахдаг Гусара» забил 30 голов, он уже отстает от Насибова. Эльвин не первый игрок, ставший лучшим бомбардиром благодаря суперрезультативности на финише. Такое было и в мировом футболе, и в нашей стране.

Он в одиночку разгромил Камерун

Резвость Насибова в гонке лучших бомбардиров с 7 забитыми голами может всем напомнить о другом событии. Первое, что приходит на ум - это ЧМ-1994. Последний поединок России и Камеруна, неудачно выступивших в первых двух турах группового этапа чемпионата мира, запомнился результативностью Олега Саленко. Нападающий сумел внести свой вклад в победу со счетом 6:1, забив 5 голов. Благодаря этому Олег увеличил количество голов на чемпионате мира до 6. Разгром после двух поражений не спас Россию и она осталась в группе. Но пента-трик Саленко в последнем матче остался непреодолимым. Христо Стоичков из Болгарии сумел только до него добраться. Оба бомбардира были награждены «Золотыми бутсами».

Незабываемые 6:6 и Алай

Если Саленко отличился в мировом футболе, то в Азербайджане тоже были свои «Саленко». Все любители футбола помнят бомбардира Алая Бахрамова в сезоне 1998/99. Хотя со дня матча «Виляша» и «Турана» прошло 25 лет, матч, завершившийся со счетом 6:6, не забыт. Алай, забивший 6 голов в не имеющем для команд никакого значения матче, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но то, что все знают и помнят, - это верхушка айсберга. По сути, завершение сезона ознаменовалось ливнем голов нападающего «Виляша».

Видади Рзаев забил 18 голов, а Вадим Васильев - 16 голов после 26-го тура основного раунда соревнований, проходившего в два этапа. У Гасана Абдуллаева, Мушфига Гусейнова и Алая было по 14 мячей. Больше всего на заключительной стадии не повезло Бахрамову. Потому что «Кяпазу» с Видади и Гасаном, «Карабаху» с Мушфигом и «Нефтчи» с Вадимом пришлось сыграть по 10 матчей в борьбе за 1-6 места. «Виляш» провел всего 4 матча за 7-10 места. Поскольку «Бакылы», который должен был войти в эту четвёрку, отказался от участия в соревновании после 1 матча финального тура, то было двухраундовое соревнование только между 3 командами. Бахрамов, забивший 14 голов в 26 турах, забил 10 раз в 4 турах и увеличил свой бомбардирский актив до 24 мячей. Вадим завершил сезон с 19 голами, Видади - с 18.

7 голов в двух матчах

Если Эльвин добился сверхрезультативного финиша в низшей лиге, а Алай в прошлом тысячелетии, был еще кое-кто, кто смог это сделать в недавнем прошлом Премьер-Лиги. Наверное, все помнят сезон 2009/10. Лучшим бомбардиром чемпионата на тот момент был Фарид Гулиев, нападающий «Стандарда», занимавшего 11-е место среди 12 команд и вылетевшего в низший дивизион. После 30 туров форвард, имевший на счету всего 9 мячей, проявил себя в двух последних матчах. Фарид забил 4 гола дома «Карвану» (6:0) и 3 гола «Симургу» (4:0) на выезде. При этом Гулиев, увеличивший свой бомбардирский счет до 16 голов, оставил позади Анатолия Дороша, Робертаса Пошкуса, забивших по 12 голов, и Адриана Неагу, забившего 11 голов.

Отметим, что если Олег, Алай и Фарид завоевали звание лучшего бомбардира, то Эльвин еще должен сохранить лидерство в последнем туре. «Физули» будет гостем «Джебраила» ​​21 мая. Турал постарается увеличить количество голов в домашнем матче «Шахдаг Гусара» с «Агдашем».

Вугар Хейруллаев

İdman.biz