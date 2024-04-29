Исторический успех, третья "двойка", абсолютный рекорд - АНАЛИТИКА

Завершился чемпионат Европы по дзюдо в Загребе, столице Хорватии.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана, завершившая соревнования с 2 золотыми и 1 серебряной медалями, заняла второе место в общекомандном зачёте.

Хидаят Гейдаров (73 кг) и Эльджан Гаджиев (90 кг) победили всех своих соперников и испытали радость чемпионства. Балабей Агаев (60 кг) проиграл лишь в финале и довольствовался серебром.

2-й подряд, 3-й в истории

Сборная Азербайджана повторила свой рекорд по количеству золотых медалей на чемпионате Европы. Год назад наша команда выиграла два чемпионата в Монпелье (Франция). Наши дзюдоисты, второй раз подряд завоевавшие золото в парном разряде, впервые установили этот рекорд 7 лет назад. В 2017 году в Варшаве (Польша) прозвучал государственный гимн Азербайджана. Интересно, что Хидаят Гейдаров был автором одного из успехов во всех чемпионатах, где наша сборная завоевала две золотые награды.

Мастер европейского татами

Если говорить о Хидаяте, то наш дзюдоист в весе 73 кг стал мастером европейского татами. Не каждый спортсмен может стать чемпионом континента 3 раза подряд. Еще в 2017 году Гейдаров показал, что в весе 73 кг - сильнейший. Наш представитель, отвоевавший титул спустя 5 лет в 3-й раз подряд и в 4-й раз в общей сложности, побил свой азербайджанский рекорд. До этого Хидаят и Эльчин Исмаилов были трехкратными чемпионами Европы. Гейдаров стал уже четырехкратным. Кроме того, поскольку три успеха Исмаилова не были последовательными, это был первый случай, когда один и тот же дзюдоист одержал победы подряд.

9-й чемпион

До Загреба восемь азербайджанцев стали чемпионами Европы по дзюдо. Замкнул девятку Эльджан, добившийся своего первого успеха в Хорватии. Среди этих чемпионов Хидаят победил 4 раза, Эльчин - 3, Эльнур Мамедли - 2, а остальные - по 1.

15-е золото

Юбилейному золоту порадовалась и наша команда, дебютировавшая как самостоятельная страна на чемпионате Европы в 1993 году. Наша сборная, у которой до Загреба было 13 чемпионств, увеличила это число до 15 с Хидаятом и Эльджаном. Надо отметить, что и до этих золотых медалей за 32 года были успехи. Например, Назим Гусейнов, принесший Азербайджану первое чемпионство в 1993 году, год назад радовался такому же успеху со сборной СНГ.

Исторический успех

Хотя сборная Азербайджана в третий раз завоевала 2 золотые медали на одном чемпионате, свои успехи и в Варшаве, и в Монпелье они оставили позади. Речь идет о количестве наград по параметрам. Ни в Польше, ни во Франции не было дзюдоиста, проигравшего в финале вместе с нашими чемпионами. Вместе с 2 золотыми медалями, завоеванными 7 лет назад, было завоевано 3 бронзы. В прошлом году, кроме чемпионств, медалей не было завоевано. На этот раз тот факт, что двух чемпионов сопровождает вице-чемпион, свидетельствует о новом рекорде и историческом успехе.

Наш вес и достижение

Если мы скажем, что наша сборная "приватизировала" вес в 73 кг, то, наверное, не ошибемся. Три наших разных дзюдоиста завоевали в этом весе 6 золотых медалей Европы. До гегемонии Хидаята в этой категории выступали Эльнур Мамедли и Рустам Оруджев. Эльджан открыл новую страницу азербайджанского дзюдо. Он доказал, что наша сборная может добиться успеха в весовой категории до 90 кг. До этого наша сборная не могла победить в этой категории. В целом наша команда стала чемпионом Европы в 6 весах. Помимо упомянутых весов 73 кг и 90 кг, у нас было три успеха в 60 кг, два - в 66 кг и 100 кг и один - в 81 кг.

Чемпионы Европы по дзюдо из Азербайджана

1993. Назим Гусейнов (60 кг)

2000. Эльчин Исмайлов (60 кг)

2001. Эльчин Исмайлов (60 кг)

2005. Эльчин Исмайлов (66 кг)

2006. Эльнур Мамедли (73 кг)

2011. Эльнур Мамедли (81 кг)

2016. Рустам Оруджев (73 кг)

2017. Эльхан Мамедов (100 кг)

2017. Хидаят Гейдаров (73 кг)

2020. Орхан Сафаров (66 кг)

2022. Хидаят Гейдаров (73 кг)

2023. Хидаят Гейдаров (73 кг)

2023. Зелим Коцоев (100 кг)

2024. Хидаят Гейдаров (73 кг)

2024. Эльджан Гаджиев (90 кг)

59 медалей

Европейское дзюдо - это не только отдельные континентальные чемпионаты. С 1951 года также проводятся различные командные соревнования и открытые чемпионаты. В общем медальном зачете у нашей страны 59 наград. Наша команда завоевала 17 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых медалей. Наша команда, вошедшая в континентальную семью дхюдо в 1993 году, а не в 50-х и 60-х годах прошлого века, как другие страны, занимает 15-е место в общем списке.

Отметим, что чемпионат Европы 2025 года пройдет в столице Черногории Подгорице.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz