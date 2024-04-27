Эльджан Гаджиев выиграл чемпионат Европы!

В Загребе продолжается чемпионат Европы по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в третий день соревнований на татами вышли три азербайджанских спортсмена. Эльджан Гаджиев (90 кг) стал чемпионом, Мурад Фатиев (90 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) уступили в схватках за бронзу, став пятыми.

90 кг

Эльджан Гаджиев начал борьбу со второго круга, одолев Йосипа Булича (Хорватия). А победа над Тристаном Мосаклишвили (Испания) вывела его в четвертьфинал. На этом этапе он выиграл у Лаши Бекаури (Грузия), а в полуфинале оказался сильнее Алекса Крету (Румыния). В финале Эльджан нанес поражение Кристиану Тоту (Венгрия), впервые завоевав чемпионский титул.

Мурад Фатиев обыграл Джамала Петргрейва (Великобритания) и Георгия Джабинашвили (Грузия), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии он победил Алексиса Матье (Франция), пробившись в полуфинал, где уступил Кристиану Тоту (Венгрия).

Фатиев в схватке за бронзу уступил Лаше Бекаури (Грузия).

100 кг

Зелим Коцоев начал с победы над Аднаном Ханканом (Сборная беженцев), после чего выиграл у Семена Катарины (Нидерланды) и Дженаро Пирелли (Италия), выйдя в полуфинал. На этой стадии Зелим уступил Матвею Каниковскому (Нейтральный статус), а в схватке за бронзу проиграл Майклу Коррелу (Нидерланды).

Посе первых двух дней чемпионата в активе нашей команды было две медали. Титул выиграл Хидаят Гейдаров (73 кг), ставший уже четырехкратным победителем ЕВРО, а серебро в активе Балабея Агаева (60 кг).

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