Хидаят сохранил лидерство, Эльджан поднялся на 6 позиций

Международная федерация дзюдо объявила мировую рейтинговую таблицу.

Как сообщает İdman.biz, после чемпионата Европы по дзюдо произошли изменения в позициях членов сборной Азербайджана.

Хидаят Гейдаров (73 кг), ставший чемпионом Европы в 4-й раз, сохранил свое лидерство. У Хидаята, долгое время занимающего первое место, 7161 балл. Зелим Коцоев (100 кг), завершивший чемпионат континента без медали, сохранил вторую позицию.

Другой чемпион Европы Эльджан Гаджиев (90 кг) стал спортсменом, добившимся наибольшего повышения в команде. 21-летний дзюдоист, поднявшийся на 6 позиций, обосновался на 19-м месте. Балабей Агаев, проигравший в финале в весовой категории 60 кг, занимает 6-е место.

Зелим Цкаев (81 кг) занял 7-е место, Яшар Наджафов (66) - 8-е, Саид Моллаи (81 кг) - 11-е, Мурад Фатиев (90 кг) - 12-е.

Среди женщин лучший результат у Гюльтадж Мамедалиевой (52 кг). Она занимает 17-е место. Лейла Алиева (48 кг) - 23-е, а Айдан Велиева (52 кг) - 32-е.

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