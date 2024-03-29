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На татами в Анталье

Дзюдо
Аналитика
29 Марта 2024 09:25
На татами в Анталье

Турниры в мировом календаре дзюдо продолжаются в режиме нон-стоп. Едва наша команда отборолась на «Большом шлеме» в Тбилиси, как сегодня начнет выступление на аналогичном старте в Анталье. В Турции выступят девять азербайджанских спортсменов, но большинство лидеров осталось дома.

Как передает İdman.biz, после выступления в Грузии, которое принесло две серебряные и две бронзовые награды, в составе коллектива произошли изменения. Например, в Анталье не сможет участвовать Эльджан Гаджиев (90 кг), собравший в этом году уже три медали Мирового тура. Вместо него на татами выйдет Вугар Талыбов, который в этом году уже отличился в элите, завоевав бронзу «Большого шлема» в Баку.

Обращает на себя внимание, что в нынешнем составе сразу несколько призеров прошлогодних юниорских первенств. Помимо Талыбова, завоевавшего серебро молодежного ЧМ, на соревновании поборется и победитель ЧМ среди юниоров Вусал Галандарзаде (73 кг). Для него это будет первый старт в элите, а учитывая, что вес до 73 кг у нас является достаточно конкурентным, то Анталья станет для вчерашнего юниора прекрасной проверкой. К слову, в данной категории команда Азербайджана будет представлена двумя атлетами. Также в борьбу вступит Рашид Мамедалиев (73 кг), завоевавший в начале месяца серебро на Гран-При Австрии.

В хороший соревновательный тонус вошел Омар Раджабли, который после финала домашнего «Большого шлема» продолжил набирать рейтинговые очки и на двух последующих турнир Мирового тура оказался на подступах к пьедесталу. Он занял пятое место в Ташкенте, седьмое – в Тбилиси и вот теперь представится возможность показать себя и в Анталье.

Если говорить о легких и полулегких весах, то в статусе бронзового призера «Большого шлема» в Тбилиси будет бороться Заур Пашаев (66 кг). На прошлой неделе он завоевал свою первую награду в карьере в Мировом туре, что должно его лишни раз воодушевить перед выходом на татами в Анталье.

В споре супертяжеловесов продолжается заочная конкуренция между Ушанги Кокаури и Джамалом Гамзатхановым. Последний выиграл серебро в Тбилиси и укрепился в рейтинге, но ему надо прибавлять в стабильности. Тогда как Джамал Гамзатханов на последнем турнире проиграл уже в первом круге и теперь рассчитывает пройти по сетке как можно дальше.

Всего в Анталье поборются 628 спортсменов из 93-х стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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