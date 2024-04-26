Чемпионский рекорд Хидаята Гейдарова

Хидаят Гейдаров установил новый рекорд азербайджанского дзюдо на чемпионатах Европы.

Как сообщает İdman.biz, лидер мирового рейтинга, выступающий в категории до 73 кг, выиграв свой четвертый континентальный титул.

Причем, победа в Загребе стала для Хидаята уже третьей подряд. Впервые он стал чемпионом Европы в 2017 году в Варшаве, в 2022-м в Софии вновь завоевал золото, после чего защитил титул год спустя в Монпелье и сейчас в столице Хорватии.

Отметим, что ранее три чемпионских титула «на Европе» выигрывал Эльчин Исмайлов.



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