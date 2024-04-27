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Коцоев и Гаджиев - в полуфинале чемпионата Европы

Дзюдо
Новости
27 Апреля 2024 16:16
Коцоев и Гаджиев - в полуфинале чемпионата Европы

В Загребе продолжается чемпионат Европы по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в третий день соревнований на татами вышли три азербайджанских спортсмена.

90 кг

Эльджан Гаджиев начал борьбу со второго круга, одолев Йосипа Булича (Хорватия). А победа над Тристаном Мосаклишвили (Испания) вывела его в четвертьфинал. На этом этапе он встретился с Лашей Бекаури (Грузия) и, победив, вышел в полуфинал.

Мурад Фатиев обыграл Джамала Петргрейва (Великобритания) и Георгия Джабинашвили (Грузия), выйдя в четвертьфинал.

100 кг

Зелим Коцоев начал с победы над Аднаном Ханканом (Сборная беженцев), после чего выиграл у Семена Катарины (Нидерланды) и Дженаро Пирелли (Италия), выйдя в полуфинал.

После двух дней чемпионата в активе нашей команды две медали. Титул выиграл Хидаят Гейдаров (73 кг), ставший уже четырехкратным победителем ЕВРО, а серебро в активе Балабея Агаева (60 кг).

İdman.biz

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