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Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Дзюдо
Новости
7 Декабря 2023 16:46
Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Дзюдоистка Ачелья Топрак (57 кг), дебютировавшая в составе команды на турнире «Большого шлема» в Токио, заработала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана.

Как передает İdman.biz, несмотря на то, что спортсменка не прошла дальше первого круга, она набрала 10 очков за участие на этапе Мирового тура дзюдо. В активе Топрак на сегодняшний день 1732 балла, которые сложились из ее выступлений дзюдоистки на британском этапе ее карьеры. Серебряная призер юниорского первенства Европы-2017 и финалистка прошлогоднего Открытого Кубка Океании занимает 30-е место в мировой табели о рангах.

Напомним, что Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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