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Награждена кампания "Девушкам подходит белый" - ФОТО

Дзюдо
Новости
7 Декабря 2023 15:46
Награждена кампания "Девушкам подходит белый" - ФОТО

Национальный олимпийский комитет Азербайджана организовал «Олимпийскую ночь», посвященную спортивным достижениям года.

Как сообщает Idman.biz, Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) удостоена награды самой креативной спортивной организации года за социальный проект “Девушкам подходит белый”.

Кампания “Девушкам подходит белый”, в которую также внесла свой вклад "Azercell" Telekom, была направлена не только на решение проблем ранних браков, но и на поощрение девушек к занятиям дзюдо. На протяжении всей кампании 1000 девушек получили бесплатные дзюдоги и совершили поездки.

На мероприятии бывший член сборной Азербайджана Рустам Оруджев был признан самым активным спортсменом года.

İdman.biz

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