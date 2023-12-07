Новая серия турниров Европейского Союза дзюдо дебютирует в следующем году

Завтра в Белграде пройдет 75-й Конгресс Европейского Союза дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие 4представители 47-ми национальных федераций, включая Азербайджан.

Однако, уже со вчерашнего дня проходят многочисленные семинары по подведению итогов сезона и подготовке к 2024 году.

«Два дня семинара посвящены наилучшему сотрудничеству с национальными ассоциациями - достаточно места для подробного обсуждения проблем и возможностей», – пояснил генеральный секретарь EJU Мартин Пойгер.

Согласно статистике, в 2023 году EJU организовал в общей сложности 107 соревнований, в которых выступили в общей сложности 26 591 спортсмена. 14 миллионов человек смотрели соревнования на JudoTV.com, а каналы EJU насчитали + 400 000 пользователей, с сильной тенденцией к росту.

«2024 год обещает быть особенно сложным. Число мероприятий EJU будет продолжать расти. Оно включит более 120-ти турниров, а внимание достигнет непревзойденных высот», - приводит слова Генсека Мартина Пойгера сайт EJU.

Премьера новых форматов туров состоится в следующем году: The Hopes Judo Under-15 (международные турниры для новичков в сочетании с обучением технике Кодокан), Кубки для ветеранов, ката и адаптивные кубки по дзюдо (Get-Together-Tour) стартуют в следующем году. По каждому формату запланировано до семи соревнований.

«У нас в общей сложности 156 членов комиссий, которые следят за качеством наших соревнований и мероприятий. Они — наша опора!», - заявил президент организации Ласло Тот.

На 2024-й год в стадии подготовки находится более 120 соревнований EJU. На данный момент запланировано 91 мероприятие, в том числе 51 соревнование в 24 странах. Основными стартами будут чемпионат Европы среди в Загребе, ЕВРО среди кадетов в болгарском Самоклове, среди юниоров в Таллинне и чемпионат континента U-23 в польской Пиле.

Ниджат Закиев

İdman.biz