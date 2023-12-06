Хидаят Гейдаров: "Я выходил на финал с целью непременно бросить Хашимото"

«Я очень горд и счастлив завоевать золотую медаль в Токио. Это первая высшая награда для команды Азербайджана на соревнованиях в Японии».

Как передает İdman.biz, об этом заявил Хидаят Гейдаров (73 кг) во флеш-интервью каналу Международной федерации дзюдо, комментируя свою победу на турнире «Большого шлема».

Лидер мирового рейтинга рассказал о том, как выиграл в финале у японца Соичи Хашимото. «Я выходил на татами с целью победить. У меня не было конкретного плана, за счет чего могу это сделать, но в голове сверлила одна мысль: «Я должен бросить Хашимото во чтобы то ни стало», - признался Хидаят.

Он рассказал об атмосфере, в которой прошел «Большой шлем». «От выступлений в Токио получаешь удовольствие. Я до того не боролся здесь на «Большом шлеме», а основные воспоминания до того были связаны с чемпионатом мира-2019, когда мне удалось завоевать бронзу. И у меня была мечта выиграть однажды «Большой шлем» в Японии. И вот это случилось, да еще в финале победил Хашимото, которому до того столько раз уступал. Поэтому ощущения особенные», - заключил Гейдаров.

Ниджат Закиев

İdman.biz