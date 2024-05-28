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Айдын Алибеков стал победителем международного турнира

Конный спорт
Новости
28 Мая 2024 23:18
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Айдын Алибеков стал победителем международного турнира

26-28 мая в российском городе Санкт-Петербург прошли соревнования на Кубок Евразии "Maxima Masters" по выездке.

Как сообщает İdman.biz, представитель Азербайджана Айдын Алибеков выступил на турнире успешно и завоевал 5 золотых медалей.

Айдын, участвовавший в соревнованиях с 3 лошадьми, в первый день завоевал 2 золотые медали среди молодых лошадей (5-7 лет) и 1 бронзовую медаль в программе "Prix Sant George", 2 золотые медали среди молодых лошадей (5-7 лет) и 1 золотую медаль в программе "İntermediate 1 Freestyle" во второй день.

Алибеков заявил, что свою великую победу он посвятил 28 мая - Дню независимости, который является одной из славных страниц нашей истории.

İdman.biz

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