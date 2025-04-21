Эльнур Мамедов на Международном форуме Всемирной конфедерации этноспорта - ФОТО

В Санкт-Петербурге (Россия) прошел VII Международный форум Всемирной конфедерации этноспорта.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие президент Международной конфедерации этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган, министры спорта и спортивные функционеры из нескольких стран.

Азербайджан на форуме представляли начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, президент Национальной спортивной ассоциации Кязым Гурбанов и представитель Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Музадил Гасанов.

В рамках форума также состоялась VI традиционная церемония вручения спортивных наград. Федерация конного спорта Азербайджана награждена за вклад в развитие этноспорта.

İdman.biz