Карабахские скакуны — на "Королевском конном шоу в Виндзоре"

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и по инициативе Федерации конного спорта Азербайджана (ARAF) страна впервые будет представлена делегацией из 130 человек на традиционном «Королевском конном шоу в Виндзоре» в Великобритании.

Как сообщили İdman.biz в ARAF, одним из самых ярких выступлений этого года станет возвращение шоу-композиции «Azerbaijan – Land of Fire», в которую войдут великолепные карабахские скакуны, талантливые танцоры и новый оркестровый коллектив, подготовленный к 2025 году.

Директор шоу Джеймс Шоу не скрывает радости по поводу возвращения азербайджанской делегации на мероприятие:

«Я очень рад вновь приветствовать Федерацию конного спорта Азербайджана на „Королевском конном шоу в Виндзоре“. Я никогда раньше не видел их живого выступления и с нетерпением жду, чтобы стать свидетелем этого потрясающего спектакля — героической сказки, рассказанной через танец и невероятное искусство верховой езды».

Отметим, что основой шоу «Azerbaijan – Land of Fire», которое будет представлено делегацией, станут хорошо знакомые зрителям Виндзора карабахские лошади, славящиеся своей грацией и энергией, а также изящные азербайджанские танцы и завораживающая национальная музыка.

İdman.biz