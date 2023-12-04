Сборная Азербайджана проведет контрольный матч с Грузией

Сборная Азербайджана по гандболу (до 18 лет) сегодня отправится в Грузию на учебно-тренировочный сбор.

İdman.biz сообщает, что члены молодежной сборной продолжают в Баку тренировки как по физическому, так и по технико-тактическому плану с целью участия в чемпионате Европы.

Наши гандболисты сыграют в 4 контрольных матчах с местными командами U-18 и U-16 во время сборов, которые пройдут в Тбилиси с 5 по 12 декабря.

Отметим, что чемпионат Европы по гандболу до 18 лет пройдет в августе следующего года.

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