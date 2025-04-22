Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана - ФОТО

В Федерации гандбола Азербайджана (AHF) состоялась жеребьевка XXXI Кубка страны.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба AHF.

В мероприятии приняли участие члены судейской коллегии, сотрудники спортивного отдела, главные тренеры команд. Руководитель спортивного департамента федерации, представитель Европейской федерации гандбола Искендер Аскеров сообщил, что розыгрыш национального кубка в сезоне 2024/25 стартует 26 апреля на AHF Arena.

Соревнования, которые пройдут по олимпийской системе, начнутся с четвертьфинала. В сезоне 2023/24 в соревнования с полуфинала вступят мужские команды «Азерйол» и «Баку», а также женские команды «Азерйол» и «Кюр». Этот этап начнется в третьей декаде мая.

На мероприятии была предоставлена ​​информация о регламенте турнира, правилах и календаре соревнований.

Всего за кубок поборются девять мужских команд («Азерйол», «Баку», «Динамо», «Гянджлярбирлийи», «Спортивная академия», «Кюр», «Карабах», «Тахсил», U-17) и семь женских команд («Азерйол», «Карабах», «Спортивная академия», «Азерсу», U-16).

Кубок Азербайджана

Женщины

Четвертьфиналы

26 апреля

«Баку» – «Спортивная академия»

27 апреля

«Тахсил» – «Карабах»

Мужчины

Четвертьфиналы

26 апреля

«Гянджлярбирлийи» - «Динамо»

«Спортивная академия» - «Тахсил»

U-17 – «Кюр»

İdman.biz