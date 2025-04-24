"Карабах" проиграл с разницей в 17 мячей

Продолжается чемпионат Азербайджана по гандболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, в борьбе за I-IV места состоялась одна игра.

В матче, который прошел на AHF Arena, встретились «Карабах» и «Азерйол». Номинальные гости, вышедшие на поле в качестве фаворитов, оправдали свой статус. «Азерйол», ушедший на перерыв с преимуществом 22:11, во втором тайме не растерял инициативу и одержал уверенную победу с разницей в 17 мячей - 42:25.

1 Кюр 12 9 1 2 355-256 19 2 Баку 12 8 0 4 341-302 16 3 Азерйол 12 5 1 6 354-356 11 4 Карабах 12 1 0 11 268-404 2

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