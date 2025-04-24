"Карабах" проиграл с разницей в 17 мячей

Продолжается чемпионат Азербайджана по гандболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, в борьбе за I-IV места состоялась одна игра.
В матче, который прошел на AHF Arena, встретились «Карабах» и «Азерйол». Номинальные гости, вышедшие на поле в качестве фаворитов, оправдали свой статус. «Азерйол», ушедший на перерыв с преимуществом 22:11, во втором тайме не растерял инициативу и одержал уверенную победу с разницей в 17 мячей - 42:25.
|
1
|
Кюр
|
12
|
9
|
1
|
2
|
355-256
|
19
|
2
|
Баку
|
12
|
8
|
0
|
4
|
341-302
|
16
|
3
|
Азерйол
|
12
|
5
|
1
|
6
|
354-356
|
11
|
4
|
Карабах
|
12
|
1
|
0
|
11
|
268-404
|
2
İdman.biz