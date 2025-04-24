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"Карабах" проиграл с разницей в 17 мячей

Гандбол
Новости
24 Апреля 2025 14:05
4
"Карабах" проиграл с разницей в 17 мячей

Продолжается чемпионат Азербайджана по гандболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, в борьбе за I-IV места состоялась одна игра.

В матче, который прошел на AHF Arena, встретились «Карабах» и «Азерйол». Номинальные гости, вышедшие на поле в качестве фаворитов, оправдали свой статус. «Азерйол», ушедший на перерыв с преимуществом 22:11, во втором тайме не растерял инициативу и одержал уверенную победу с разницей в 17 мячей - 42:25.

1

Кюр

12

9

1

2

355-256

19

2

Баку

12

8

0

4

341-302

16

3

Азерйол

12

5

1

6

354-356

11

4

Карабах

12

1

0

11

268-404

2

İdman.biz

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