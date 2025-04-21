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Легкая победа лидера

Гандбол
Новости
21 Апреля 2025 09:29
23
Легкая победа лидера

Продолжается чемпионат Азербайджана по гандболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, лидер турнира «Кюр» одержал очередную победу.

В борьбе за I-IV места представитель Мингячевира встретился с «Азерйолом». Матч прошел на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр». Хозяева легко победили — 37:20.

Отметим, что в другом матче тура «Баку» обыграл «Карабах» со счетом 29:24.

1

Кюр

12

9

1

2

355-256

19

2

Баку

12

8

0

4

341-302

16

3

Азерйол

11

4

1

6

312-331

9

4

Карабах

11

1

0

10

243-362

2

İdman.biz

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