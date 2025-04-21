Легкая победа лидера

Продолжается чемпионат Азербайджана по гандболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, лидер турнира «Кюр» одержал очередную победу.
В борьбе за I-IV места представитель Мингячевира встретился с «Азерйолом». Матч прошел на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр». Хозяева легко победили — 37:20.
Отметим, что в другом матче тура «Баку» обыграл «Карабах» со счетом 29:24.
|
1
|
Кюр
|
12
|
9
|
1
|
2
|
355-256
|
19
|
2
|
Баку
|
12
|
8
|
0
|
4
|
341-302
|
16
|
3
|
Азерйол
|
11
|
4
|
1
|
6
|
312-331
|
9
|
4
|
Карабах
|
11
|
1
|
0
|
10
|
243-362
|
2
İdman.biz