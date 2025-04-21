Легкая победа лидера

Продолжается чемпионат Азербайджана по гандболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, лидер турнира «Кюр» одержал очередную победу.

В борьбе за I-IV места представитель Мингячевира встретился с «Азерйолом». Матч прошел на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр». Хозяева легко победили — 37:20.

Отметим, что в другом матче тура «Баку» обыграл «Карабах» со счетом 29:24.

1 Кюр 12 9 1 2 355-256 19 2 Баку 12 8 0 4 341-302 16 3 Азерйол 11 4 1 6 312-331 9 4 Карабах 11 1 0 10 243-362 2

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