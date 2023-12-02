2 Декабря 2023
RU

Лидеры легко победили - ФОТО

Гандбол
Новости
2 Декабря 2023 15:41
Лидеры легко победили - ФОТО

Стартовал четвертый тур чемпионата Азербайджана по женскому гандболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день игры состоялось 2 матча.

Лидеры выиграли встречи. «Карабах» и «Азерйол» легко разгромили своих соперников.

Чемпионат Азербайджана
Женщины
IV тур
2 декабря
10:00 утра. «Спортивная Академия» – «Карабах» – 16:43
12:00 «Баку» – «Азерйол» – 7:42

Место

Команда

И

В

Н

П

РМ

О

1

"Азерйол"

4

3

0

1

177-67

6

2

"Карабах"

3

3

0

0

98-66

6

3

"Кюр"

3

2

0

1

110-45

4

4

"Бакы"

4

1

0

3

61-136

2

5

"Спортивная академия"

4

1

0

3

82-144

2

6

"Гянджлярбирлийи"

2

0

0

2

22-92

0

Отметим, что тур завершится игрой «Гянджлярбирлийи» - «Кюр», которая состоится 3 декабря.

İdman.biz

Новости по теме

"Кюр" одержал победу во встрече лидеров
26 Ноября 20:30
Гандбол

"Кюр" одержал победу во встрече лидеров

Завершился третий тур чемпионата Азербайджана по гандболу
"Баку" выиграл с преимуществом в 25 очков
25 Ноября 19:44
Гандбол

"Баку" выиграл с преимуществом в 25 очков

Стартовал 3-й тур чемпионата Азербайджана по гандболу
"Карабах" и "Баку" завершили тур победами
19 Ноября 18:45
Гандбол

"Карабах" и "Баку" завершили тур победами

Завершился второй тур XXX чемпионата Азербайджана по гандболу
"Кюр" и "Карабах" одержали победы
18 Ноября 22:38
Гандбол

"Кюр" и "Карабах" одержали победы

Состоялись три игры 2-го тура XXX чемпионата Азербайджана по гандболу
"Кюр" победил с разницей в 33 очка
12 Ноября 23:25
Гандбол

"Кюр" победил с разницей в 33 очка

Завершился первый тур 30-го чемпионата Азербайджана по гандболу среди мужчин и женщин
"Карабах" обыграл "Азерйол"
11 Ноября 20:55
Гандбол

"Карабах" обыграл "Азерйол"

Сегодня стартовал 30-й чемпионат Азербайджана по гандболу среди мужчин и женщин

Самое читаемое

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО
29 Ноября 22:03
Азербайджанский футбол

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО

"Бурирам Юнайтед", за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел очередную игру в Лиге чемпионов Азии
Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"
1 Декабря 09:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"

"Если смотреть на ход игры, то мы добились успешного результата"
Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО
29 Ноября 20:11
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов
Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
30 Ноября 07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов