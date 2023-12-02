Лидеры легко победили - ФОТО

Стартовал четвертый тур чемпионата Азербайджана по женскому гандболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый день игры состоялось 2 матча.
Лидеры выиграли встречи. «Карабах» и «Азерйол» легко разгромили своих соперников.
Чемпионат Азербайджана
Женщины
IV тур
2 декабря
10:00 утра. «Спортивная Академия» – «Карабах» – 16:43
12:00 «Баку» – «Азерйол» – 7:42
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
"Азерйол"
|
4
|
3
|
0
|
1
|
177-67
|
6
|
2
|
"Карабах"
|
3
|
3
|
0
|
0
|
98-66
|
6
|
3
|
"Кюр"
|
3
|
2
|
0
|
1
|
110-45
|
4
|
4
|
"Бакы"
|
4
|
1
|
0
|
3
|
61-136
|
2
|
5
|
"Спортивная академия"
|
4
|
1
|
0
|
3
|
82-144
|
2
|
6
|
"Гянджлярбирлийи"
|
2
|
0
|
0
|
2
|
22-92
|
0
Отметим, что тур завершится игрой «Гянджлярбирлийи» - «Кюр», которая состоится 3 декабря.
İdman.biz