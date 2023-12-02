Лидеры легко победили - ФОТО

Стартовал четвертый тур чемпионата Азербайджана по женскому гандболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день игры состоялось 2 матча.

Лидеры выиграли встречи. «Карабах» и «Азерйол» легко разгромили своих соперников.

Чемпионат Азербайджана

Женщины

IV тур

2 декабря

10:00 утра. «Спортивная Академия» – «Карабах» – 16:43

12:00 «Баку» – «Азерйол» – 7:42

Место Команда И В Н П РМ О 1 "Азерйол" 4 3 0 1 177-67 6 2 "Карабах" 3 3 0 0 98-66 6 3 "Кюр" 3 2 0 1 110-45 4 4 "Бакы" 4 1 0 3 61-136 2 5 "Спортивная академия" 4 1 0 3 82-144 2 6 "Гянджлярбирлийи" 2 0 0 2 22-92 0

Отметим, что тур завершится игрой «Гянджлярбирлийи» - «Кюр», которая состоится 3 декабря.

İdman.biz